Capturaron a otros cuatro evadidos de la cárcel de Brasil

Martes 7 de julio de 2020

Efectivos policiales del Estado de Paraná capturaron ayer a cuatro de los 32 fugados de la prisión pública de Medianeira, situada a unos 60 kilómetros de Foz de Iguazú, en la triple frontera, informaron medios locales.De esta forma, ya son cinco los aprehendidos, ya que horas después de conocido el hecho se había consignado la detención de uno de los prófugos.Las aprehensiones se hicieron en diferentes procedimientos, uno de ellos en Ceu Azul, una localidad a unos 90 kilómetros de la frontera. Es decir que, contrario a lo que se temía, el hombre decidió movilizarse “país adentro” y no hacía los límites con Argentina y Paraguay.Según se detalló, el sujeto fue identificado como Laudemir Lucio Leite, quien caminaba al costado de la ruta en “actitud sospechosa”, cuando fue abordado por los uniformados de la Policía Militar el domingo por la noche. Primero intentó dar nombres falsos, pero al consultar con la lista y las imágenes de los prófugos, los efectivos confirmaron que se trataba de un reo.También en horas de la noche, pero en Medianeira fue apresado Eder da Luz Ramão. Al igual que Leite el hombre caminaba por la vía pública, aunque su detención se concretó gracias a un llamado de una vecina.De igual manera -tras un llamado anónimo- fueron atrapados Luciana Fajardo Souza Vargas e Ismael Ramos da Silva, quienes se ocultaban en una casa.El delegado de la Policía Militar en la zona, Denis Zortea, dijo en declaraciones a la prensa que el trabajo para recapturar a los demás prófugos será intenso por parte de todas las fuerzas policiales de la región, debido a que mientras sigan en libertad la tendencia es que cometan más delitos.Como informó ayer este medio, la cercanía de Medianeira con la triple frontera hizo que las autoridades policiales estén en alerta debido a que no se descarta que los delincuentes quieran ingresar al país por pasos ilegales. En la jornada de ayer se notó un importante incremento del patrullaje de la Policía de Misiones y las fuerzas federales en la localidad, algunos hasta con armas largas y chalecos antibalas.Como informó este medio en la víspera, la fuga masiva se concretó en horas de la madrugada del domingo. La investigación preliminar indica que los reclusos “contaron con ayuda externa para romper los candados de las puertas” del centro penitenciario y escapar.Al respecto, medios locales detallaron que una o más personas saltaron los muros y alambrados y, una vez adentro, cortaron los candados de los pabellones para liberar a los presidiarios.La cárcel tiene capacidad para 55 presos, pero albergaba en ese momento a 111, según un funcionario de la cárcel citado por medios locales y que prefirió no ser identificado.En la actualidad había 42 pedidos de traslados a una cárcel de Foz de Iguazú, pero por las restricciones de la pandemia por el Covid-19, todo movimiento de reclusos está suspendido.El portal Guia Medianeira desarrolló que en horas de la mañana del domingo algunos prófugos protagonizaron un asalto a mano armada en un barrio de la localidad para llevarse una camioneta.De acuerdo con la Policía local, cinco hombres -dos de ellos armados- abordaron a un vecino y se llevaron una camioneta y dos celulares. Los sujetos, expresó el damnificado, estaban con la cara cubierta.