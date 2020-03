Caps y farmacias todavía no tienen vacuna antigripal

Lunes 16 de marzo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Las vacunas sólo sirven durante un año “Las vacunas se hacen por año respetando lo que se sucedió en el hemisferio Norte, a partir de eso se hacen con las cepas de allá, como ellos tienen el invierno primero. Cada año, se hace con una cepa diferente”, sostuvo Patricio Schiavo, del Colegio Farmacéutico.

“Desde el año pasado se amplió la vacuna trivalente que abarcaba la H1N1 y otros dos virus más, se pasó a tetravalente y abarca más un amplio espectro y se utiliza más en el ámbito privado", comentó.

En cifras $1.070 Lo que costará este año la tetravalente en el ámbito privado, cuando en 2019 costaba 750 pesos. El precio ya fue establecido.

Desde el origen de la expansión del virus, una de las cosas que alertaron los especialistas es que no tiene tratamiento específico ni vacunas. El Covid-19 es una enfermedad respiratoria que tiene como síntoma principal la fiebre alta.Otras enfermedades, en tanto, sí cuentan con inmunización y en un contexto epidemiológico como el actual conviene cumplir a rajatabla con el calendario oficial. La vacuna antigripal se convirtió en la última semana un punto de consulta frecuente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps) y las farmacias. El Territorio consultó en Caps de Posadas y en municipios del interior y constató que no hay dosis ni fecha exacto de cuándo contarían con la vacuna.Desde el Ministerio de Salud de la Nación deslizaron ante la prensa nacional que está la intención de anticipar la vacunación en el país. Trascendió que el ministro de Salud, Ginés González García​, había “apurado”el pedido de dosis al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para la compra de vacunas.El año pasado la vacunación comenzó el 23 de abril. La población objetivo fue mayores de 65 años y personal de salud, alcanzando en Misiones a 238.152 personas.Patricio Schiavo, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Misiones señaló que las farmacias no cuentan con dosis aún y estimó que esta situación que atraviesa el país y el mundo causará demoras en la llegada de las dosis. “Lo que estamos haciendo las farmacias privadas es una reserva, es decir, como una preventa entonces las droguerías te van llamando. O sea: lo que se hizo a principios de marzo, todos quedamos cortos porque pensamos que se va a vender otra cantidad”, explicó. En 2019 la tetravalente costaba 750 pesos y este año costará 1.070 pesos. El precio ya fue establecido, aseveró Schiavo.