Capioví tiene su propio rastrojero

Un nuevo Rastrojero llegará en 2026

El Rastrojero, que tiene un pasado similar al del Torino, lleva cuatro décadas sin ser fabricado, pero cuenta con un futuro tangible: un proyecto que ya está en marcha prevé su reaparición como una pick up eléctrica. El programa para el renacimiento del Rastrojero es un desarrollo de emprendedores locales que busca desempolvar el nombre y el concepto de trabajo rural de una pick up emblemática de los años 60 y 70 que dejó de fabricarse hace cuatro décadas, y vincularlo con tecnologías que ya se imponen en la industria automotriz, entre ellos la motorización con energías sustentables. Se llamará Rastrojero Amperion. El padre del proyecto es un empresario del norte bonaerense, Carlos Ptaschne y el horizonte optimista del lanzamiento se prevé para 2026. El Nuevo Rastrojero, en su planificación, se presenta como “casi la antítesis de lo que se ofrece en el mercado”. Y no por ausencia tecnológica, sino por ductilidad y capacidad de trabajo.