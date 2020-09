Capioví desfiló su historia rescatando indumentaria - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

En el marco del centenario de Capioví, que será el próximo 12 de octubre, la productora y modelo Marian Rauber presentó un desfile virtual de indumentaria de época para rescatar la ropa que usaban los vecinos de la localidad décadas atrás, o cuando recién llegaban.“Hicimos un desfile vintage, atípico, a raíz de la pandemia le dimos una vuelta a esto que tanto me gusta hacer”, comenzó explicando Rauber sobre esta experiencia inédita para la localidad, en diálogo con El Territorio.“Organicé un desfile con ropa antigua, ropa que usaba la gente que vivía antes en Capioví y la desfilaron jóvenes, armé un grupo de chicos, ellos buscaron ropa de sus abuelos y sus tíos. De esta manera, sumaron su granito de arena para brindar respeto, honor y virtud a sus familiares”, expresó.A través de su mirada artística, Marian rescató las sensaciones y emociones que provocó la actividad, sobre todo entre la gente más grande. “Una de las chicas desfiló con el vestido de casamiento de su abuela, a la gente grande verlo por streaming les provocó mucha emoción”, reflexionó. El desfile tuvo en total ocho pasadas.Rauber sostuvo que es un gran desafío realizar este tipo de actividades en el contexto sanitario, por eso hizo hincapié en la importancia de cumplir con todos los recaudos necesarios, como el distanciamiento social.“Fue sin público y las personas en sus casas pudieron apreciarlo mediante vía streaming por Facebook y Youtube, una nueva modalidad que permitió de alguna manera poder agasajar al pueblo en su aniversario” dijo.Por otra parte, comentó que desde hace un tiempo están haciendo desfiles virtuales junto a la productora Marcela Díaz, “para darle espacio a los chicos que disfrutan de esa actividad” y que ahora se ven limitados por las restricciones impuestas en el marco de la pandemia.El 10 de octubre junto con la elección de la reina de Capioví se realizará el próximo desfile vintage, esta vez con pasarelas y la escenografía de los desfiles tradicionales. “Será la segunda parte de este desfile que tanto llamó la atención de todas las generaciones de nuestro pueblo”, comentó la modelo.Marian Rauber nació en Capioví y ha sido mentora de varios eventos realizados en el pueblo, entre ellos “Capioví de Moda”, que el año pasado concretó su segunda edición en la Plaza Los Pioneros.Como modelo profesional vivió muchos años en Buenos Aires, donde trabajó en un club diplomático junto a un equipo que organizaba eventos, desfiles y demás actividades para embajadas.“Hace un tiempo volví a Capioví por temas familiares y personales, soy muy familiera y prácticamente me crié con mi abuela, cuando ella se enfermó, replanteé mi carrera”, había confesado a este matutino luego del desfile el año pasado.“Entre la fama, mi carrera y mi familia, elegí a mi familia. De todas maneras estoy haciendo lo que me gusta, acá a pasos de hormiga, pero tengo la gratitud de visitar a mi abuela todos los días”, cerró.