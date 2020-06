Cantautor de Iguazú y ex participantes de Genios, unidos por la música

Sábado 6 de junio de 2020 | 20:00hs.

El año pasado, el segmento Genios de la Argentina, de Showmatch, llenó de emoción al país con representantes de cada provincia en destacadas presentaciones. Incluso para presentar este nuevo certamen de talentos la productora de Tinelli viajó a Misiones para grabar parte de lo que fue el spot publicitario del cual el Coro Infanto Juvenil del Parque del Conocimiento fue parte.









Además quien tuvo una presentación estelar fue Sergio Riquelme, el cantautor de Iguazú que hoy fue nuevamente convocado para ser parte de un video en el que se destacan los músicos de Patricia Sosa, el bajista Gustavo Giuliani y el tecladista Mariano Mere.





La iniciativa fue del Duo Aruma y sumaron a todos los ex participantes de Genios que pudieron contactar. En total fueron más de 30, que se unieron para hacer la versión en castellano de la canción de Michael Jackson 'We are The World'.





Así, el video de 'Todo va a estar bien' se estrenó a las 20 simultáneamente en las redes sociales de los músicos.





"La música significa mucho para mí. Se los dedico a ustedes y sus familias, feliz de representar a mi provincia de Misiones entre tan gigantes artistas, y feliz de representar a mi Iguazú querido", dijo Riquelme.