Cansada de los mensajes de texto, creó celular retro

Sábado 15 de febrero de 2020

“En un mundo de personas hiperconectadas que usan teléfonos que no controlan o comprenden del todo, quería algo que fuera completamente mío, personal y absolutamente táctil, y que a la vez que me diera una excusa para no enviar mensajes de texto”. Con esa premisa en mente, la ingeniera Justine Haupt se dispuso a inventar un móvil con disco giratorio.

Este particular celular también tiene algunos botones dedicados para guardar los números de los contacto favoritos, y marcarlos rápidamente. A su vez, incluye unas luces LED que muestran el nivel de batería que dispone el equipo así como la intensidad de la señal recibida.

Haupt se desempeña como ingeniera de instrumentación astronómica en el Brookhaven National Laboratory, en Nueva York y participa de la construcción de telescopios y otros proyectos para la Nasa, según explicó en una entrevista.

Según contó, construyó el equipo utilizando una placa de Arduino, una antena con conector SMA. Aclara que la recepción es excelente y que si así lo desea puede agregar una antena direccional. También utilizó una pantalla de tinta electrónica y un transistor Adafruit Fona 3G. Para prender o apagar el teléfono se usa un interruptor que está a un costado.