Cannigia por Nannis: “La mueve la sed de venganza” - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

El conflicto legal entre Claudio Paul Caniggia y su ex esposa, Mariana Nannis, parece no tener fin.Quien volvió a reactivar el fuego durante los últimos días fue Nannis, que acusó al ex futbolista de ocultar y desviar fondos del patrimonio matrimonial “manejándose con cuentas offshore”.A través de un escrito que le hizo llegar al programa de canal 13, Los Ángeles de la Mañana, la mediática solicitó a la Justicia que “se tomen medidas urgentes” para evitar que Caniggia salga del país y de esta manera, según su interpretación, que no pueda entorpecer la investigación. Nannis asegura que su ex marido partió el viernes pasado a Cancún, México, en un viaje por placer.“También me han informado que el denunciado ha efectuado en los últimos meses aperturas de cuentas bancarias en las ciudad de Miami, Estados Unidos, siendo utilizadas estas cuentas conjuntamente con sus testaferros y con otras cuentas no declaradas tanto en Estados Unidos como en sendos paraísos fiscales”, reza el documento que leyó Ángel de Brito.Ante estas acusaciones, Caniggia, asesorado por el estudio de abogados de Fernando Burlando, redactó un comunicado en el que le responde a su ex esposa, la acusa de violar el bozal que le impide hablar públicamente de él y señaló que ella “utiliza a la Justicia para desahogar sus caprichos y su despecho”.“Nuevamente soy presa del ataque injusto producto del odio y rencor de la señora Nannis. Es mi obligación, como hombre de bien, aclarar a la sociedad que no he tenido ningún tipo de vinculación con negocios espurios que pretenden atribuirme. Dicha circunstancia ha sido probada y ratificada por la Justicia”. Indicó que a ella la mueve “arruinar mi imagen y alimentar su sed de venganza”.