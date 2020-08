Cannabis medicinal: en abril se distribuirían los primeros lotes

Sábado 15 de agosto de 2020

El pasado 15 de junio se anunció en el Boletín Oficial de la provincia la creación de la empresa Misio-Pharma Sociedad del Estado, que tendrá como objetivo el cultivo de cannabis para fines medicinales y terapéuticos.Según consta en documento oficial la empresa propondrá “llevar a cabo, por intermedio de terceros y/o asociados a ellos, en el territorio del país o del extranjero: el cultivo de cannabis y sus derivados con fines medicinales o terapéuticos, en todas sus variedades, así como su producción, industrialización y comercialización, la instalación y explotación de establecimientos, equipamientos y plantas industriales necesarias a tales fines”.La empresa funcionará en el predio de la Biofábrica y se estima que para abril del año que viene ya se podría tener el aceite medicinal a disposición de quienes lo necesitan. La información fue confirmada por el médico especialista en fitomedicina Jorge Alonso, quien dirige Misio-Pharma, en una entrevista con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.“El objetivo es abastecer las necesidades de la provincia. Por empezar, tenemos que tener la idea de que el aceite se pueda distribuir gratuitamente en los centros de atención primaria de la salud (Caps) donde acude la gente con mayor necesidad y los que tienen obra social o prepagas que lo puedan adquirir en las farmacias autorizadas para el expendio”, destacó Alonso.El profesional contextualizó que la necesidad de producir el aceite de cannabis en la provincia deviene de que no había productos en el mercado y había que importarlo, lo que implicaba varios trámites complicados que se sumaban a que el producto, una vez conseguido, debía abonarse en dólares.“Entonces la idea era que se pudiera crear el aceite en el país y para eso la ley instrumentó una forma de participación de las provincias a través de una sociedad del Estado. Misio-Pharma responde a eso, tiene la finalidad de poder realizar todo el proceso de traer la semilla, hacer los cultivos y a partir de eso poder optimizar los resultados a través de una estandarización y hacer un aceite medicinal que responda a lograr eficacia y calidad”, señaló.Alonso señaló que para la obtención del cannabis medicinal lo que quieren es traer un híbrido que tenga una concentración del componente que responde para el uso medicinal. Las semillas van a ser importadas, ya que no es una planta que se cultiva aquí, es decir, provendrá de bancos internacionales que estén autorizados por leyes internacionales.Alonso destacó que se contemplarán aquellas semillas que tengan el principio activo medicinal (cannabidiol) y que contengan apenas trazas del principio psicoactivo.“Las plantas que se van a cultivar acá no son las psicoactivas, por lo tanto no van a poder adherir aquellos que estén haciendo autocultivo con plantas de altos niveles de THC, que es con los que se están haciendo muchos aceites caseros que le están dando a las criaturas con epilepsia, que en principio son legales, pero cuando se analizan las muestras, tienen mucho de ese componente que es peligroso”.Por otra parte, dijo que la Provincia tiene como objetivo esperar las resoluciones del Ministerio de Salud para ver si se amplía el espectro terapéutico. “Eso es muy importante, ya que hasta el momento está autorizada para la epilepsia refractaria, pero si se amplía, va a haber otras aplicaciones como dolores crónicos, dolores oncológicos, parkinson, fibromialgia, entre otros, pero para ello se necesitan las evidencias clínicas que van a estar determinadas por las directrices que va a dar el Anmat en conjunto con el Ministerio de Salud”, añadió.Por otra parte, se refirió al protocolo minucioso que se debe tener en cuenta: el área de cultivo debe estar vigilada tanto con cámaras de control como con personal circunscripto para tal fin.Asimismo, indicó que en un futuro los cultivadores de la tierra colorada podrán unirse en cooperativas, pero que deberán seguir ciertos estándares para llevarlo adelante como se debe. “No es cuestión de hacerlo en cualquier hectárea, sino que deben tomarse los recaudos para que no haya ningún tipo de interferencia”, aclaró.