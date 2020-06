Candelaria: un grupo de amigos unido por la solidaridad

Miércoles 10 de junio de 2020 | 11:15hs.





"La iniciativa ya la pusimos en marcha, la colecta se lleva a cabo hasta el próximo 30 de junio de 15 a 17 y estaremos recibiendo las donaciones frente al edificio del boliche en la avenida Sáenz Peña, frente a la plaza central de Candelaria y todo viene bien, nosotros seleccionaremos todo y después se hará la entrega a las familias de distintos lugares del pueblo que no están pasando un buen momento, lo único que queremos es que hayan muchas donaciones y que logremos ayudar a mayor cantidad de personas", dijo.





Finalmente destacó que se trata de de una idea apolítica y el objetivo es que el pueblo se una para ayudar en una época muy difícil para muchos.



Un grupo de amigos integrado por Emilio Pintos, Sergio Benítez, Leo Rodríguez, Daniela JB, Axel Rodríguez y Facundo Ruiz, se unió para realizar una gran colecta solidaria en la localidad de Candelaria para las personas más necesitadas, pero principalmente niños y ancianos de bajos recursos.El Territorio dialogó con Axel Rodriguez, quien trabaja en un boliche local quien dijo: "la idea surgió de un debate que hicimos entre un grupo de amigos sobre la cuarentena y las consecuencias económicas para muchas familias que viven de lo que conocemos como "changas" o también de los rubros no habilitados aún y dee sa charla salió la propuesta de una colecta para ayudar a esa gente, sabiendo que no les solucionará el problema de raíz pero al menos es un paliativo. En mi caso conozco muy de cerca las necesidades ya que me crié prácticamente en la calle, con hambre, frío, muchas veces hasta sin poder dormir por el frío, entonces se lo que se siente, así que por mi parte hablé con los dueños del boliche donde trabajo para ocupar las instalaciones para almacenar y seleccionar las ropas, calzados, alimentos no perecederos o algún colchón que ya no usen, mantas y la verdad que todos se unieron a la idea".