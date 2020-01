Candelaria se suma al equipo de trabajo para atacar al mosquito transmisor del dengue

Ante la situación de público conocimiento de que hay personas con el virus (dengue) que transmite el mosquito Aedes Aegyptis es que desde el municipio de Candelaria se convocó al doctor Jorge Alberto Pérez, con una basta experiencia en la enfermedad y en particular en el ciclo evolutivo del mosquito transmisor ya que ha hecho varias capacitaciones en Brasil al respecto.

En ese sentido el médico, en la jornada de este viernes brindó una charla educativa e informativa a funcionarios municipales, de la policía, promotores de salud y docentes, con respecto a como trabajar para erradicar el mayor porcentaje posible del insecto. “Más que nada los recipientes con agua estancada son los principales reservorios donde depositan sus huevos que se convierten en larvas y posteriormente en mosquitos que pueden ser portadores del virus enfermando así a las personas" dijo Perez quien agregó "lo ideal y para estar más tranquilos es llegar a un porcentaje de 4 por ciento de mosquitos y de que eso ocurra mucho depende de cada habitante, hay que entender que los insecticidas que pasan a ser nocivos también para la salud humana solo matan al mosquito adulto, no así a las larvas, ni siquiera la lavandina mata las larvas o huevos, acá lo que hay que entender que sin agua limpia estancada en recipientes de cualquier tipo no habrán mosquitos, las instituciones, desde Salud Pública al frente estamos todos comprometidos a erradicar lo máximo posible al mosquito, pero pedimos a cada ciudadano , a cada vecino que realicen las revisiones generales de sus viviendas, patios, etc y eliminen todo lo que pueda contener agua , solo así estaremos libres del mosquito transmisor" destacó el médico.