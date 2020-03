Candelaria: se quedó sin nada y ahora duerme en el cementerio

Lunes 9 de marzo de 2020 | 09:39hs.

El cementerio es un lugar tétrico para la gran mayoría de las personas , más aún en la noche, pero para Francisco Corso (52 años) es el lugar que eligió para pasar sus días desde que por la falta de trabajo quedó en situación de calle.





Francisco vino a Candelaria desde Santa Fe hace unos meses a la casa de la persona que creyó sería su compañera, pero las cosas no funcionaron y de pronto se encontró sin trabajo ni un lugar donde vivir. Lejos de su tierra a la que no quiere volver porque ya no tiene a nadie allá, tampoco trabajo, (se dedicaba a la seguridad privada) pasa sus noches en el cementerio de la localidad en un nicho abandonado donde tiene un colchón, una vieja silla de la que solo quedan partes y sus bolsos con ropas y algunos medicamentos como asi leche y azucar que le entregan en la Municipalidad.





Francisco lava sus ropas en ese lugar y duerme allí. El Territorio llegó hasta la morada del hombre que dijo, entre otras cosas "solo quiero encontrar trabajo, pero está todo muy difícil, hace unos días vino la Policía y me detuvo 24 horas en averiguación de antecedentes, según ellos, patearon la chapa que de un lado hay como puerta y me pidieron armas, les dije que no las tenía, que revisen mis bolsos, obviamente no encontraron nada, solo mis cosas personales", relató.





Francisco parece tener todo en contra. Detalló "me llevaron al calabozo y la verdad fue uno de los momentos más feos de mi vida, he pasado de todo, desde chico viví de todo, pero a esta altura de mi vida no imaginé nunca algo así, pero entiendo que hacen su trabajo de esa manera, quizás piensen que jamás vivirán algo similar, yo se que fue abuso de autoridad...".





El santafesino asegura necesitar "seguir aquí hasta que encuentre un lugar para quedarme, que no piensen que me quiero quedar aquí toda la vida, yo me quiero ir, pero solo pido unos días más, porque me dijeron que me vaya ya, pero dónde voy si no tengo siquiera un trabajo con el que me pueda sustentar".

Más en contra de Francisco, uno de los comedores al que concurría a diario para acallar su estómago está por cerrar "sólo quedan los de los fines de semana", dijo.





Francisco se lamenta no conocer Candelaria, sólo algunos barrios y que cuando va a buscar trabajo, le piden curriculum vitae pero "no tengo para comer menos para imprimir un CV" explicó.





"Todo es demasiado, no pido mucho solo que me aguanten hasta que consiga un lugar donde estar, es más, presenté un escrito en la comisaría para que no vuelvan a molestarme hasta que tenga mi lugar y hasta ahora no tengo respuestas".

El hombre pide encarecidamente a las autoridades que no le prohíban estar allí hasta que encuentre un lugar porque "yo aquí no molesto a nadie, tampoco fuera de aquí porque soy tan humano como cada una de las personas que intentan juzgarme" destacó.