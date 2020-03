Candelaria se mueve pese a la Cuarentena Total y el Bloqueo de la Policía

Viernes 20 de marzo de 2020 | 12:15hs.

En el primer día de Cuarentena Total, sorprendentemente el movimiento en la localidad de Candelaria es normal pese a que además se mantiene el bloqueo por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia.





Además se observan a ciudadanos de otras localidades como Garupá, que insisten a la Policía para ingresar a Candelaria, tal el caso de una mujer que manifestó que quería buscar a la madre que vive sola para llevarla a ver al padre que está internado en Posadas.





Las actitudes de una gran parte de la población indignan a muchos quienes manifiestan su temor ante tanta irresponsabilidad, quienes lo manifestaban a El Territorio. Luis, quien vive una situación particular ya que su hija llegó de Buenos Aires esta mañana con una amiga acondicionó un lugar sólo para ellas, para que hagan los 14 días de cuarentena, "yo entiendo que debemos ser responsables, mi esposa tiene 65 años, estamos en un momento crítico y si no somos responsables después no debemos quejarnos".





Por su parte, los proveedores tienen permitido ingresar a bajar la mercadería, barbijos y guantes.