Candelaria: marcha y entrega de petitorio contra casos de abusos

Sábado 18 de enero de 2020 | 13:20hs.

Los casos de abusos y violación a menores en Candelaria tiene indignada a gran parte de la población debido al silencio que hay en torno a los casos. Prófugos de la J, detenidos y amenazas son algunas de las situaciones que giran en relación a los dos casos resonantes en los que las víctimas son adolescentes de tan sólo 15 años.Varias organizaciones, vecinos y familiares de las víctimas se juntarán este sábado a las 18 en la plaza central de la localidad y de acuerdo al diálogo que mantuvieron con El Territorio esperan que vaya el intendente local y concejales ya que entregarán varios petitorios, entre ellos para pedir comunicación en las calles, una Comisaría de la Mujer, arreglo de calles para que en casos de urgencia la Policía pueda llegar más rápido, entre otros.Karina Rodriguez, una de las organizadoras de estas acciones dijo, "estas acciones son muy necesarias y todos, no sólo las mujeres, sino que toda la comunidad deben sumarse porque debemos entre todos lograr que se terminen estos ataques a mujeres, niñas, niños, no solamente los conocidos sino aquellos que muchos deben estar sufriendo en silencio porque no se animan a hablar y si hablan son juzgados por la misma sociedad"."Esta tarde nos juntaremos y llevaremos petitorio para que los presentes firmen para pedir calle arregladas que están destruidas hace años, iluminación, porque hay lugares que son boca de lobo, limpieza, cámaras de seguridad, porque todo eso forma parte de la seguridad. Más policías no sirven si ni ellos pueden entrar por algunas calles y si entran deben hacerlo despacio para no romper los pocos vehículos que tienen, por eso las calles deben estar en condiciones", remarcó.Además agregó, "esta es una realidad que no hay que negar, están pasando muchas cosas y se están diciendo barbaridades para desviar la culpabilidad a los acusados y culpar a las víctimas, pero acá hay dos menores violadas y abusadas. Inclusive una de las chicas era abusada delante de un niño de apenas tres años y eso duplica la gravedad de los hechos, se necesitan respuestas claras de la justicia y se necesita mayor seguridad para las víctimas que hablan"."Al menos capaciten a los policías locales para que sepan abordar estos casos y no que haya que ir a la Comisaría de la Mujer de Fátima, porque en esos casos el tiempo que se gana en procesos de la denuncia es oro, para que no ocurra como pasó con el último caso en el que el abusador está prófugo", indicó.La convocatoria es para esta tarde a las 18 en la plaza Manuel Belgrano de Candelaria