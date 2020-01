Candelaria llora la muerte de Marianne, la niña que necesitaba trasplante de corazón

Viernes 31 de enero de 2020 | 13:41hs.

Marianne Ciompela tenía 5 años y nació con una cardiopatía congénita y estaba en lista de espera nacional para trasplante de corazón. Ya tenía un lugar en el hospital Garrahan donde sería internada para realizar todos los pasos hasta conseguir donante y ser trasplantada, pero el 9 de enero sufrió una descompensación que la llevó a terapia intensiva en el Hospital de Pediatría Fernando Barreyro de Posadas.





Médicos y familiares esperaban un milagro y para ello pidieron cadena de oración al pueblo misionero. Familiares, amigos y personas de todas partes se unieron a esa cadena de oración pero Marianne no resistió y en la mañana de este viernes, a las 10:30, no resistió la lucha y falleció.





El Territorio pudo dialogar brevemente con Idalia, madre de la pequeña, quien se limitó a decir con mucho dolor "necesito a mi hija, no olviden de decir que ella era un ser de luz, irradiaba luz, era muy especial, siempre se mostraba feliz me encantaría contar muchas cosas de mi hija pero ahora no puedo ni conmigo, la necesito aquí".





La opinión de Idalia coincide con todas las personas que conocieron a la niña. Nadie puede evitar las lágrimas cuando la recuerdan.

La abuela Juana, días atrás, recordaba a su nieta como alguien muy coqueta y especial, puro amor. La abuela recordaba que horas antes de que se haya descompensado, ella habló con la pequeña y le comentó que le estaba haciendo una vincha y ella le dijo "abuela que sea con colores muy brillantes y estaba tan feliz como siempre".