Candelaria intensifica controles ante el avance del Covid-19

Miércoles 29 de abril de 2020 | 23:27hs.

Después de conocerse la declaración oficial emitida por el Gobierno de la provincia de la existencia de circulación comunitaria de Covid-19, las autoridades de Candelaria en conjunto (policía, bomberos voluntarios, municipio, hospital local y promotores de salud) realizan controles muy estrictos y desinfección a quienes ingresan a la localidad en colectivo o vehículo particular. Las medidas consisten en control de temperatura, oxigenación en sangre y desinfección.





El Territorio dialogó al respecto con el intendente Carlos Flores quien dijo "esto es sumamente necesario, controlar a quienes son de Candelaria y que por cuestiones laborales u otras por las que necesitan salir de la localidad ya sea en vhículos particulares o colectivo, cuando llegan se les está controlando a todos los que ingresan, hay un equipo que realiza desinfección con alcohol en gel, etc y otro grupo toma la temperatura, la oxigenación en sangre , ya que son signos posibles de coronavirus, si se llega a detectar algún caso febril se enviará a la persona ala casa para que tenga el seguimiento correspondiente, lo que no implica que si hay fiebre necesariamente deba ser el virus, más en esta época" dijo Flores y agregó "acá hay que tomar conciencia de que estamos en un momento crítico y solo la conciencia colectiva y los recaudos necesarios harán que esto no pase a mayores,pido a la gente que no salga si no es realmente necesario, la casa es el mejor lugar de protección" indicó.







En tanto Cinthia Macchi, directora del hospital de Candelaria expllicó que se formó un gran equipo de trabajo con todas las instituciones y se llevará a cabo el control todo el tiempo que sea necesario.







Los controles se realizan en la primera rotonda de la localidad donde los colectivos urbanos hacen parada para descender a los pasajeros que llegan de Posadas o Garupá y en la rotonda de ingreso al centro de la localidad , lugar por donde pasan las personas que vienen del interior provincial e ingresan a la localidad, ya san trabajadores de la autovía, personal del servicio penitenciario, distribuidores entre otros.







En tanto que la jefa de Bomberos voluntarios locales indicó que ellos colaboran de manera permanente con el control,además realizando desinfecciones en lugares de mucho tránsito de personas en conjunto con la municipalidad y recomendó a la población no salir sin barbijos y la justificación correspondiente del porque andan circulando para evitar inconvenientes. "debemos entender que solo haciendo las cosas tal como está indicado se podrá frenar el contagio.