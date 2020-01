Cande Ruggeri: fútbol y amor en la playa

Miércoles 8 de enero de 2020

“Papá Noel me trajo lo que quería”. Cande Ruggeri eligió la Navidad de 2018 para presentar públicamente a su novio en las redes sociales. Tiempo antes, la modelo había comenzado su relación con Nicolás Maccari, un joven emprendedor vinculado al mundo del deporte y nieto del recordado actor Enzo Nino Viena, que interpretó al papá de Carlín Calvo en Amigos son los amigos (1990-1993).

Aquella noche especial, además, Cande aprovechó para que su padre, Oscar Ruggeri empezara a familiarse con su nuevo yerno. El ex futbolista, se sabe, es muy celoso de sus hijas. Incluso ha manifestado públicamente que es algo que no puede “controlar”.

Sin embargo, al ver feliz a su hija, aceptó a Nicolás “de entrada”. De la misma forma, meses más tarde, cuando la pareja apostó a la convivencia -‘Bueno, venite a vivir a casa’, sino que iba y volvía con el bolsito hasta que le dije: ‘Amor, estamos conviviendo y no lo queremos admitir, ya está’”.-, el ex campeón mundial celebró la noticia, animado por su mujer, que levantó una copa para brindar en medio de una comida familiar. “Fue difícil contárselo a mi papá, no sabía cómo decírle que estamos viviendo juntos”, recordó la modelo en agosto pasado.

Además del vínculo de novio, Cande describe a Nico como su mejor amigo, su compañero y lo apoda chini.

Los últimos días de diciembre, viajaron a Punta del Este para despedir el 2019 y celebrar la llegada del 2020.

Allí, disfrutaron de los días de sol y playa junto a sus familiares y amigos. Y durante uno de los atardeceres, mientras caía el sol en José Ignacio, Cande y Nico se divirtieron durante un improvisado partido de de fútbol. “Un clásico”, según describió él en sus redes sociales.

Entre jueguitos, pelotazos, y cabezazos, también hubo lugar para los mimos, las risas y los besos. La pareja comenzó el año celebrando su amor, aquel que comenzó hace más de un año y que hoy se consolida con la convivencia y los proyectos a futuro.