Cancelan el Salón del Automóvil de Ginebra por el coronavirus

Viernes 28 de febrero de 2020 | 08:58hs.

El Salón del Automóvil de Ginebra fue cancelado el viernes luego de que el gobierno de Suiza anunció la prohibición inmediata de celebrar actos “públicos o privados” con más de 1000 personas como medida para intentar frenar la propagación de un nuevo virus. La medida estará en vigor al menos hasta el 15 de marzo, señalaron las autoridades.Entre los eventos que se verán afectados por la norma está el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, que debía celebrarse entre el 5 y el 15 de marzo y que atrae a decenas de miles de visitantes cada año. Olivier Rihs, director del grupo que organiza la feria, GIMS Swiss, confirmó la cancelación a The Associated Press."Somos conscientes de que esta medida tendrá un impacto significativo en la vida pública”, explicó el ministro suizo del Interior, Alain Berset. “Sin embargo, se espera que la medida proporcione una protección efectiva para la gente en Suiza y la salud pública”, agregó. “Debería evitar o retrasar la propagación de la enfermedad en Suiza, reduciendo así su impulso”.Para eventos con menos de 1.000 asistentes, los organizadores “deben realizar una valoración de riesgos en conjunto con las autoridades cantonales (estatales) competentes para decidir si puede o no celebrarse”, apuntó el gobierno. Suiza reportó 15 casos confirmados del nuevo coronavirus.