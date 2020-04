Cancelación en carpeta

Domingo 5 de abril de 2020

En medio de la pandemia de coronavirus, las conversaciones entre el sindicato de jugadores de la NBA y la liga han virado y ya no se analizaría tanto la posibilidad de reanudar la competición sino la de como darla por finalizado sin grandes consecuencias.El certamen se encuentra parado desde el 12 de marzo, cuando el positivo del pívot de Utah Jazz Rudy Gobert desencadenó la decisión. A pesar de esto, en todo momento se buscaron formas de poder reanudar la temporada regular cuando la situación sea contenida.Sin embargo, según el periodista de Espn, Brian Windhorst, las conversaciones ahora girarían en torno a cómo dar por terminado el torneo con el menor impacto posible, tanto económico como deportivo.Es que, de no poder continuar el torneo, las pérdidas que se ocasionarían rondarían la enorme cifra de mil millones de dólares.Por lo pronto, no hay voces oficiales que se hayan expresado al respectoy la fecha tentativa del regreso de la NBA es el mes de junio, pero la situación actual en cuanto al coronavirus es cada vez peor y aleja la probabilidad de que la actividad en las duelas pueda volver para ese entonces, puesto que en China estiman al menos 4 meses para estabilizar la salud pública. Se cree que la fecha límite para tomar una decisión es el 7 de septiembre.De hecho, Estados Unidos se convirtió recientemente en el país con más casos de Covid-19.En fin, el panorama luce peor día a día y eso es sinónimo de que la temporada de la NBA se podría cancelar, por lo que ya se estarían analizando las posibles maneras para definir al campeón a falta de alrededor de un mes para que concluyera la fase regular y la postemporada, que estaba programada para finales de abril y mayo.