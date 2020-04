Campo Grande eximió de impuestos por el coronavirus

Sábado 18 de abril de 2020

Campo Grande es el primer municipio que exime de impuestos a sus contribuyentes mientras dure la pandemia. La medida fue adoptada de común decisión entre el intendente Carlos Sebastián Sartori y el Concejo Deliberante.En rigor, “el municipio no cobra impuestos sino tasas contributivas, pero a primera lectura significan lo mismo. Y representa un gesto simbólico muy significativo, porque como están las cosas para los comerciantes, quioscos, talleres, productores artesanales y hasta los grandes comercios y productores a gran escala esto tiene un valor”, señaló un edil.Los considerandos del instrumento hacen referencia al acompañamiento “ante la emergencia sanitaria. E incluyen los Derechos de Inspección, Registro y Servicios de Contralor mientras dure la cuarentena".La medida no impactará fuertemente en las arcas comunales por el volumen de dinero en juego (según un conocido comerciante que ocupó cargos en la comuna), pero en los últimos 2 años el universo de contribuyentes creció notoriamente y puede orillar los 340 negocios.La resolución comunal cayó bien en la comunidad de la zona centro. Y se proyectó que se vería como opción a seguir por más de 40 municipios que integran la Comisión de Desarrollo Estratégico de Municipios (Codeim). Esto a pesar de que en la que la mayoría de los municipios la situación financiera no es la mejor.