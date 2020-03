Campo Grande: Beba de 15 meses muere en un trágico hecho

Lunes 2 de marzo de 2020 | 16:03hs.

Una beba de apenas 15 meses falleció este mediodía en un trágico hecho ocurrido en la localidad de Campo Grande.De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por El Territorio, el suceso ocurrió en una vivienda ubicada en el barrio Ex Ruta Nacional 14, donde la niña falleció ahogada tras caerse accidentalmente en un pozo de agua de aproximadamente un metro y medio de profundidad.Las mismas fuentes indicaron que tanto la víctima como otros siete hermanitos se encontraban al cuidado de su hermana mayor, de 15 años, debido a que sus padres habían salido de casa rumbo a un Juzgado de Familia de Aristóbulo del Valle donde debían comparecer en una audiencia a la que habían sido citados.Al llegar la Policía al lugar ya era tarde y no pudieron rescatar con vida a la bebé. La adolescente que estaba a su cuidado aseguró que en determinado momento la pequeña se le perdió de vista, por lo cual comenzó a buscarla desesperadamente y en esa instancia constató que había caído al pozo.En el examen médico no se constataron hematomas, lesiones ni fracturas en el cuerpo de la niña. En el hecho interviene el Juzgado de Instrucción Dos de Oberá, a cargo del magistrado Horacio Alarcón.En paralelo, se investiga la existencia de una denuncia previa contra los padres por presunto maltrato, abandono y falta de alimentación hacia los pequeños. Dicha presentación había sido radicada semanas antes por unos vecinos de la familia.En este contexto, el municipio dispuso que los trabajadores de la Dirección de Acción Social se acerquen al lugar a contener a la familia y a relevar la situación.“Es lamentable lo que pasó, una gran angustia. Los padres no se encontraban y le dejaron a cargo a la hija mayor. No sé qué pasó, pero cuando los vecinos la encuentran ya estaba sin signos vitales. Los vecinos llaman a la Policía y rápidamente la sacan y la llevan al hospital pero ya estaba sin vida”, relató el intendente, Carlos Sartori, que tomó conocimiento del hecho tras el relato de la jefa de la Comisaria.“El juez Alarcón está a cargo de la causa y dispuso que se entregue el cuerpo a sus familiares para proceder al velatorio. El padre tiene 48 años y la madre 31 años, ya volvieron de Aristóbulo”, dijo Sartori en diálogo con El Territorio.La Municipalidad no tiene denuncias sobre este caso puntual. “Según me informa la jefa de la comisaría los vecinos le habían denunciado anteriormente a esta pareja, pero en Aristóbulo del Valle, desconozco el tenor de esa denuncia”, aclaró el jefe comunal.