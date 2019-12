Campeón con pocas luces

Domingo 22 de diciembre de 2019

Por Diego Vain deportes@elterritorio.com.ar

El último monarca del año en la Liga Posadeña tiene nombre. La Picada venció con lo justo a El Brete por 1-0 y se consagró campeón de la Copa Posadeña.En la noche de Villa Urquiza, en la cancha de Brown y gracias al gol de Gastón Gómez sobre el final, el Tren del Oeste se quedó con un nuevo título para sus vitrinas y estampó su nombre como el tercer ganador de un torneo que crece poco a poco.La falta de fútbol fue grande en el primer tiempo. Entre la poca luz artificial del estadio, que claramente no estaba preparado para recibir una final, y el mal estado del campo de juego, poco pudieron hacer los que mejor dominio tienen con la pelota bajo los pies.El partido se tornó repetitivo. Pelotazo de un lado y rechazo del otro. Si alguno lograba hilvanar más de cuatro pases consecutivos era casi un milagro en Villa Urquiza. Solamente las pelotas paradas generaron algo de peligro sobre las áreas de Franco Roa y Federico Pereyra.La Picada estuvo lejos de ese juego que lo llevó a la final del Clausura de la Liga Posadeña y que lo depositó en la finalísima de ayer. El Brete sintió el pequeño receso que tuvo y la falta de competencia, aunque esa no es una excusa para salir a defenderse.El Tren del Oeste fue el que puso un poco más de ganas durante los primeros 45 minutos. Buera y Maxi Batista se buscaron, aunque chocaron siempre con la defensa del conjunto de San Isidro, que nunca buscó recuperar una pelota y salir jugando.En ese marco se repartieron la pelota, con muchas imprecisiones y con una exagerada pasividad. Sobre el final del primer tiempo, Hugo Troche tuvo un par de chances, pero siempre prefirió rematar al arco en los tiros libre y por eso se fueron al descanso igual que como habían empezado: con un aburrido 0-0.En el entretiempo, al parecer, hubo reto para los jugadores de El Brete, que salieron con más ganas y más metidos a jugar el complemento. Troche tuvo la primera clara, casi mano a mano. El capitán de los de San Isidro definió desviado y por eso su hinchada no pudo festejar.Los de Villa Cabello intentaron reaccionar, pero las ganas superaron a las ideas. El encuentro se volvió más dinámico, pero debido a los errores de ambos y no a virtudes de juego. De todas maneras, eso logró levantar al poco público que llegó hasta el estadio de Brown en Villa Urquiza.Pero el fútbol es siempre impredecible y lo mejor estuvo en el final. Gastón Gómez entró solo por el fondo de la defensa de El Brete, que jugó muy adelantada durante los últimos minutos, y con el arco vacío la empujó al fondo de la red para el 1-0, que hizo saltar a los hinchas de La Picada.Con muy poco el Tren del Oeste se quedó con la victoria y con el título en la Copa Posadeña. El conjunto de Villa Cabello fue el que buscó un poco más y por eso festejó en la noche de Villa Urquiza.