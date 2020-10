Campamento escolar para recibir y enviar tareas - El Territorio Misiones

Jueves 8 de octubre de 2020 | 01:00hs.

Colonia El Cedral dista 22 kilómetros de la zona urbana de la localidad de Campo Viera. Hay sólo un lugar en la zona con señal suficiente, un dato clave para las familias que deben enviar las tareas a los docentes en este contexto de enseñanza no presencial.Desde el comienzo de la pandemia, los alumnos de la escuela N° 29 deben rebuscarse de señal para poder acceder al material y seguir cumpliendo con el dictado virtual. Los caminos son sinuosos, con muchas piedras sueltas. El paisaje se completa con montes y plantaciones de té, yerba y pinos. Casi 20 alumnos de la zona caminan hasta seis kilómetros para encontrar señal del celular en una chacra, donde la dueña y madre de uno de los estudiantes afectados por la situación vivió en carne propia la necesidad e instaló una carpa. Una especie de campamento en tiempos complejos.“Nosotros hicimos el campamento para los chicos, porque los días de lluvia o frío, tenían que buscar la señal y necesitaban protegerse del clima”, explicó a El Territorio Cristina Viera, mamá de alumnos de la escuela.La escuela N° 29 de Colonia El Cedral en Campo Viera está a 18 kilómetros del pueblo. Los vecinos llegan desde las diferentes chacras. Todos llegan caminando, ya que principalmente usan el horario al caer la tarde, allí envían el trabajo realizado y bajan las nuevas tareas enviadas por maestros y profesores.El lugar que tiene señal es bajo la planta de palta que está rodeado de plantaciones de yerba mate, té y pinos Paraná. El lugar se puede visualizar desde el camino vecinal, y detrás del precario campamento se encuentra el galpón de tabaco de la familia Viera.Para los profesores y quienes conocieron la carpa, encontraron que fue una buena idea, que de a poco se empezó a viralizar en las redes y hasta empezaron a preguntar algunos interesados en ayudar o buscar la forma de que todo el poblado acceda al servicio de internet.“Está difícil la chacra, acá tenemos que trabajar todo el día y los chicos necesitan hacer sus tareas, pero de esta forma hacemos lo posible para que puedan estudiar, no es fácil, pero las ganas de ellos y los padres que acompañamos está intacta”. De esta manera la madre dio el ejemplo de que cuando quieren, no tienen límites para hacer que sus hijos estudien.El inconveniente que tienen las familias, además de la falta de señal, es el costo de tener internet en los celulares. “Es caro el servicio o paquete de internet, porque no sólo usan para WhatsApp, también ocupan para buscar información, hay chicos que terminaron el secundario, comenzaron una carrera terciaria y se les complica seguir estudiando ante la falta de comunicación”, manifestó Viera.Los vecinos de la colonia El Cedral manifestaron la imperiosa necesidad de la instalación de una torre y de esa manera poder acceder al servicio de internet, teniendo presente que las clases son virtuales para todos los niveles educativos.