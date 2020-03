Camioneros dicen que no permitirán cortes

Martes 10 de marzo de 2020

“No son el campo”, dice Frente Patria

Ante el paro de venta de productos agrícolas, desde la Asociación Frente Patria en Misiones se expresaron en apoyo de las suba de retenciones resueltas por el gobierno nacional. “Expresamos nuestro apoyo a la medida tomada por el presidente Alberto Fernández de elevar 3 (puntos) de retención los derechos de exportación de la soja. Esos exportadores son la tercera parte del total de productores sojeros, pero acaparan más de dos tercios de la exportación, y lo hacen en términos de commodities, por lo que más que agrarios son sectores financieros que se dedican prioritariamente a la especulación”, dijeron ayer.

Mediante un comunicado la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), entidad que agrupa al sector del transporte carretero agropecuario, señaló ayer respecto de las medidas de no comercialización anunciada por la Mesa de Enlace que “no permitirá que se perjudique a los transportistas (corte de rutas, daños a unidades y a conductores) por acciones fundadas en razones políticas y que atenten contra las economías familiares del sector”.Desde la entidad, recordaron que “aún están presente los actos de violencia que vivieron en 2008 cuando los ruralistas, por ejemplo, inundaron caminos rurales alternativos para que no pudieran ser transitados por los camiones.Señalaron que “ante el requerimiento por parte de los productores agropecuarios, acopios, aceiteras, multinacionales agropecuarias, pool de siembras o quien lo solicite, se prestará el servicio de transporte de granos donde sera requerido”.El comunicado de la Fetra es consecuencia de que ya se vivieron los primeros conflictos entre las partes.Según explicaron a Infobae desde la entidad de transportistas, se registraron actos violentos de parte de los productores en la localidad de Alto Fierro, Córdoba.“En esa localidad están deteniendo a los transportistas, no los dejan circular”, señalaron.En esa zona se posicionaron al costado de la ruta los denominados productores autoconvocados que se dedicaron a realizar controles de cargas.