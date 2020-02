Camión varado permitió el secuestro de unas diez toneladas de marihuana

Sábado 1 de febrero de 2020 | 07:37hs.

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

Un percance en la ruta, la perspicacia de efectivos de Gendarmería Nacional, intervención de Aduana y el impresionante cargamento de diez toneladas de marihuana ocultos en un galpón del interior de Misiones. Todo esto terminó, además del gran perjuicio para una organización narco, con la detención de un brasileño de 51 años.

El operativo sucedió en el Paraje Campiñas de Dos de Mayo y empezó a desarrollarse cerca del mediodía del jueves, sobre la ruta provincial 11. Según detallaron fuentes de la fuerza federal, efectivos del Escuadrón 9 realizaban patrullajes de rutina, hasta que avistaron el camión brasileño estancado al costado de la ruta: había querido ingresar a una chacra del lugar, pero quedó varado e inclinado en una leve pendiente.

En esa instancia los efectivos se bajaron con la intención de asistir al camionero, sin pensar con lo que se iban a topar. El hombre, identificado como Luis Carlos V. (51), evidenció mucho nerviosismo y los efectivos también advirtieron irregularidades en los precintos del acoplado del rodado. Cuando le pidieron que mostrara los documentos de la carga que llevaba, se dieron cuenta que se había desviado mucho de su ruta.

Los centinelas sabían que estaban frente a un posible delito, por lo que solicitaron la presencia de un can detector de narcóticos y procedieron a la apertura del acoplado, que llevaba alimentos para peces. El can detector recorrió el lugar, pero no mostró actitudes que evidencien la presencia de droga, aunque sí reaccionó cuando estuvo cerca del depósito a unos pocos metros de allí.

Con esa alerta fueron notificadas las autoridades del Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Alejandro Gallandat, quien autorizó el allanamiento. Durante la noche se quedaron tres unidades de la fuerza federal custodiando el lugar, ya que el procedimiento se hizo en la víspera.

Se trata de un garaje que hacía las veces de galpón. Al requisarlo fueron encontrados una gran cantidad de bultos debidamente acomodados. Para los investigadores no hay dudas: esa droga iba a ser cargada en el camión y ahora se deberá avanzar sobre los otros involucrados en la maniobra ilegal.

Quienes colaboraron con el procedimiento fueron los efectivos de Afip - Aduana. Los agentes también se hicieron presentes con un perro entrenado y determinaron que la documentación aduanera estaba adulterada. Constataron que la unidad ingresó al país por Santo Tomé, Corrientes, y tenía como destino final la localidad de Coronel, Chile. No se descarta un parada previa en Rosario (ver Las coincidencias...).

Respecto al cargamento, los bultos fueron llevados hasta la sede del Escuadrón IX de la fuerza federal, donde hasta ayer se estaba haciendo el pesaje. Se tratan de 485 bultos con un peso que superaría las diez toneladas de marihuana, según las estimaciones de las personas intervinientes. De confirmarse esta cifra con el pesaje definitivo, se trataría de uno de los decomisos más importantes en Misiones.