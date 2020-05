Caminatas recreativas: diabéticos e hipertensos deben estar alertas ante aparición de síntomas

Miércoles 20 de mayo de 2020 | 15:00hs.

En la jornada de ayer, martes, se dio a conocer que este miércoles, los adultos mayores de 60 años en adelante podrán realizar caminatas recreativas como una nueva excepción en esta nueva etapa del aislamiento, social, preventivo y obligatorio.



La prueba piloto del esparcimiento en la ciudad de Posadas comenzó a las 13 y se prolongará hasta las 17, aunque cada persona tendrá un tiempo permitido de una hora y media en los tramos delimitados: Costanera este, entre Gobernador Roca y avenida Mitre, y en la oeste, entre Blas Parera y Chacabuco.





No obstante, tras 62 días de cuarentena el cuerpo comenzó a notar el sedentarismo al no permitirse tareas cotidianas por el aislamiento y es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones a la hora de retomar las caminatas permitidas por el gobierno provincial y local.





El médico especialista en cardiología, Mariano Olmedo, dialogó con el programa Acá te lo Contamos y comentó que hay dos requisitos principales que hay que cumplir: "cumplir las normativas vigentes para esta caminata recreacional y lo segundo ya es algo destinado a la mayoría de la gente que es que la actividad física tiene que ser paulatina, comenzar de a poco, no tener ni un síntoma que por ahí aparecen cuando se está mucho tiempo inactivo, se retomamos la actividad y controlarse ante la aparición de alguno de ellos".





"El sedentarismo también da síntomas porque tenemos pacientes que comienzan a caminar y les falta el aire, se cansa muy rápido, es nuestro trabajo ver que no tengan nada cardiológico grave porque esa es la diferencia porque hay que parar y corregir y por el otro lado cuando no es grave, hay que seguir haciendolo para acostumbrarse al entrenamiento", destacó el profesional.





Por otra parte remarcó que a veces ocurre que se indica entrenamiento en un paciente muy sedentario y se tiene a los síntomas que aparecen por no estar acostumbrado al movimiento, "además es importante el control en pacientes diabéticos o hipertensos que por ahí por esta cuarentena no lo hizo, esos son los que más cuidado tienen que tener. La atención médica por turno se comenzó hace una semana pero esas personas que no tuvieron control previo y comienzan con las caminatas les diría que lo hagan antes que nada".





"Hubieron pacientes que tenían necesidad de vernos y acostumbrados a la atención de enfermedades crónicas de alguna forma teníamos para llegar a ellos como por teleconsulta o seguimiento de la medicación con pequeños retoques. No se paró del todo pero se pide que aquellos que puedan concurrir a consulta lo hagan porque se comió diferente, se subió de peso y cambió la forma de alimentación de cada uno", alertó Olmedo.





El médico por otra parte dijo que si bien hay algunos que siguieron con la actividad física con tutoriales de youtube, con cintas o bicicletas que tenían en la casa, es difícil que se haya hecho algo todos los días porque en los hogares es más difícil seguir".