Cameron Diaz se convirtió en madre a los 47 años

Domingo 5 de enero de 2020

Desde hace tiempo, la famosa actriz Cameron Diaz se alejó de la pantalla grande. Hay varios motivos detrás de su decisión, pero uno de los principales es que ella y su esposo Benji Madden querían convertirse en padres.

Hace unos días, la protagonista de ‘Los Ángeles de Charlie’ anunció, por medio de sus redes sociales, que a sus 47 años se convirtió en mamá y nombró a su hija Raddix Madden. En un comunicado que publicó en su cuenta oficial de Instagram, Diaz dio la gran noticia.

“¡Feliz año nuevo de los Maddens! Estamos tan felices, bendecidos y agradecidos de empezar esta nueva década por anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden”, escribió. “Ella ha capturado instantáneamente nuestros corazones y completado nuestra familia”, agregó.

Siguiendo su estilo de cuidar la privacidad, la artista aclaró que no mostrarán fotos de la niña para cuidar su seguridad. “Aunque estamos muy felices de compartir estas noticias, también sentimos un fuerte instinto de protección para la privacidad de nuestra pequeña. Así que no vamos a publicar fotografías o compartir más detalles, además del hecho que es muy, ¡muy tierna!”, explicó.

Finalizó su mensaje deseándoles a sus seguidores un feliz año nuevo, así como una gran década. “De nuestra familia a la suya, les enviamos nuestro amor y mejores deseos de Feliz Año Nuevo y Feliz Nueva Década. Sinceramente, Cameron & Benji”, puntualizó.



Una relación fuerte y discreta

Cameron y Benji comenzaron a salir en en mayo del 2014. Desde entonces han cuidado cada uno de los aspectos de su vida privada y han ofrecido a los medios pocos detalles de su relación. De hecho, cuando se casaron, el 5 de enero del 2015, la ceremonia fue sólo para personas cercanas a la pareja.

En un panel de Goop, la actriz le comentó a Gwyneth Paltrow sobre su relación con su marido. “Creo que simplemente es cuestión de que no había conocido a mi marido, ¿sabes? Tuve novios antes. Y hay una verdadera, verdadera diferencia entre esposos y novios. Y tengo un esposo que es mi pareja en la vida y en todo”, expusó.

“¡Se trata de dos personas muy diferentes! Somos tan diferentes el uno del otro, pero compartimos los mismos valores, somos totalmente el uno para el otro. Somos lo suficientemente raros para el otro”, agregó.

No sé si estaba lista (cuando me casé), pero sabía que él era especial. Es solo un buen hombre. Es realmente refrescante. Estoy agradecido por él

Además, indicó que contraer matrimonio con Benji fue una de las mejores cosas que le ha pasado en la vida. “Casarme con él fue lo mejor que me ha pasado. Mi esposo es el mejor. Es el mejor ser humano, y es mi gran compañero. El matrimonio es ciertamente difícil, y es mucho trabajo. Necesitas a alguien que esté dispuesto a hacer el trabajo contigo, porque no hay 60-40 en el matrimonio. Es el período 50-50. Todo el tiempo”.

Desde hace tiempo, las apariciones de Cameron han sido esporádicas, pero no es algo fuera de lo normal. En los últimos años se ha mantenido parcialmente alejada de la industria cinematográfica tras su participación en la cinta Annie.

En la misma entrevista, la intérprete habló sobre la pausa que se dio en el mundo de la actuación. “Comencé a experimentar la fama cuando tenía 22 años, hace ya 25 años, y eso es mucho tiempo. De la forma en que lo veo, le he dado más de la mitad de mi vida al público. Siento que está bien que me tome tiempo para reorganizarme y elegir cómo quiero volver al mundo. Si es que decido hacerlo”, aseguró.

Señaló que no siente nostalgia por regresar al trabajo y que busca algo que realmente llene su vida. “No extraño la interpretación. Ahora mismo estoy buscando un espacio de bienestar, pero, sea lo que sea que haga, tiene que ser algo que me apasione y que no lo sienta como un esfuerzo”, expresó.

“Es divertido que la gente no sepa lo que estoy haciendo, porque mi tiempo es todo para mí. No estoy promocionando ninguna película y, como no estoy promocionando nada, no tengo que darle nada a nadie. No voy a hacerlo más, voy a vivir mi vida”, externó con seguridad.