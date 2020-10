Cambia el horario del partido de la Selección, jugará a las 21.30 - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 22:40hs.

La espera por volver a ver a la Argentina fue larga. Y después de 325 días, habrá que aguantar un rato más. Es que el encuentro ante Ecuador en la Bombonera estaba anunciado para este jueves a las 21.10. Pero la FIFA informó este martes un cambio de planes, el juego arrancará a las 21.30.El horario de inicio de la Selección en su camino hacia Qatar 2022 será finalmente a las 21.30 de la Argentina (19.30 de Ecuador), según lo dio a conocer la máxima entidad del fútbol.Con este cambio, así quedó el programa de la primera fecha de las Eliminatorias19.45 Uruguay vs Chile (Estadio Centenario - Montevideo)20.30 Paraguay vs Perú (Estadio Defensores del Chaco - Asunción)21.30 Argentina vs Ecuador (Estadio La Bombonera - Buenos Aires)Viernes 9 de octubre20.30 Colombia vs Venezuela (Estadio Metropolitano - Barranquilla)21.30 Brasil vs Bolivia (Estadio Pernambuco - Recife)