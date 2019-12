Cámaras empresarias analizan posible impacto de las medidas

Viernes 20 de diciembre de 2019

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Los diez puntos analizados Salarios

Faculta al Poder Ejecutivo a disponer de forma obligatoria que los empleadores del sector privado abonen a sus trabajadores incrementos salariales mínimos.





La compensación de Aportes Patronales no es tan beneficiosa como el Decreto 814. Aunque adicionalmente a la detracción del proyecto, los empleadores que tengan una nómina de hasta 25 empleados, gozarán de una detracción de $ 10.000 mensuales, aplicable sobre la totalidad de la base imponible.





Ajuste por inflación: la ley lo lleva de un tercio a un sexto, es decir que se va pagar más Impuesto a las Ganancias porque no se podrá computar tanto la pérdida en cada período.





Sube el porcentual estadístico del Código Aduanero del 2.5% al 3% y las alícuotas de seguridad social de Comercio y Servicios del 18% al 20.40%.





30% de recargo al dólar para atesoramiento, turismo y compras al exterior.





Aumento de Bienes Personales.





100% de aumento por bienes en el exterior.





Suspende la posibilidad de disolver una Sociedad por pérdida del capital social de la Ley General de Sociedades.





Suba del impuesto a las Ganancias para todo tipo de sociedades que pasa del 25 al 30%. Y ratifican que para cuando se giren remesas la alícuota para efectuar la retención será del 7% en lugar del 13%.





Aumento de las retenciones para exportaciones agroalimentarias.



Distintas cámaras empresarias están muy atentas a la evolución de las medidas anunciadas y que pretende poner en marcha el gobierno nacional.Alejandro Haene, presidente Confederación Económica De Misiones (CEM), participó de dos reuniones el último miércoles, entre ella la congregada por la Confederación General Económica (CGE), por acuerdo entre la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera).“Lo que necesitamos son precisiones”, fue lo primero que planteó Haene al lamentar que las cámaras empresarias no fueran convocadas a debatir el paquete de leyes antes de elevarse para el tratamiento en el Congreso.Uno de los aspectos que a su criterio genera muchas dudas son las referidas al decreto 814, “de cómo va a quedar”.Justamente como resultado del citado encuentro, la Came dejaría planteado que “la compensación de Aportes Patronales no es tan beneficiosa como el decreto 814”, entre otros puntos analizados sobre la ley de emergencia, además de destacarse aspectos positivos para las pequeñas y medianas empresas (pymes), como la amplia moratoria o la que faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) a generar reintegros a consumidores y estímulos a pequeños contribuyentes. Congelamiento de tarifas y las inversiones en pesos que no pagarán el impuesto a la renta financiera (ver Los diez puntos...).Haene antes del tratamiento de estos puntos, en el Parlamento argentino también observaría respecto a la aplicación de algunos impuestos como las que están previstas ser aplicadas a “las divisas porque todavía no está claro si aquellos que compran repuestos o materia prima del exterior, si van a tener que pagar a 64 o 82 pesos, es decir, con el 32 por ciento más. Porque en forma sintética sólo se plantea que es cuestión de tecnología, pero no se especifica si se incluye materia prima”, dijo en diálogo con Acá te lo Contamos.Otros de los puntos cuestionados por el titular de la CEM es que “se deja librado por decreto dictaminar el pago de sueldos por parte del sector privado. Entendemos que el sector privado vino pagando, tanto los bonos de 4.000 como de 5.000 pesos. Otros sectores dineron bonos más grandes como de Camioneros 20.000 pesos”. Finalmente lamentó que antes de elevarse al Parlamento no fueran convocadas las entidades para aportar al proyecto.