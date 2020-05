Cámaras apuestan a sostener la demanda con la apertura de locales

Martes 12 de mayo de 2020

Por Emmanuel López Del Valle politica@elterritorio.com.ar

Un balance positivo y con expectativas. De esa manera, las cámaras de comercio de diferentes puntos de la provincia calificaron el movimiento que se vivió ayer en diversos municipios con la reapertura de una veintena de rubros comerciales.Así, el 80% del sector volvió al ruedo luego de 50 días sin actividad. En este sentido, destacaron que los comercios adaptaron sus estructuras para cumplir con las disposiciones provinciales y nacionales para evitar contagios de coronavirus en la tierra colorada. Además, indicaron que la demanda fue aceptable, aunque no hubo grandes ventas. Sin embargo, estiman que con el paso de los días el nivel de transacciones aumentará, por lo que apuntan a sostener la actividad de muchos de los rubros que fueron contemplados para reabrir en la cuarta fase del confinamiento obligatorio.Pese a las nuevas disposiciones, que permiten la atención dentro de locales físicos, los titulares de las entidades que nuclean al comercio coinciden en la necesidad de realizar compras de manera online, en el lapso que dure la emergencia.Los titulares de las cámaras insisten en la descarga de autorizaciones de salidas, con el objetivo de justificar la circulación para los comercios. Esto a través de la aplicación Misiones Digital.En tanto, desde la Confederación Económica de Misiones (CEM) indicaron que el 60% de los rubros de la provincia permanecieron cerrados en abril.Por otra parte, Iguazú se sumó a la lista de 45 municipios que empezaron a atender y lo hará de 8 a 20 desde hoy (ver Nuevo horario...)Una nueva normalidad. Con ese término, Sergio Bresiski, de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), resumió la jornada de ayer, con la apertura de nuevos rubros.En este sentido, destacó que no hubo aglomeraciones tanto dentro como fuera de los locales y destacó la adaptación de los clientes en el nuevo escenario. “Es una situación nueva, de apertura progresiva, que nos permite aprender muchísimo. Es un tiempo de readaptación, de volver a mover la economía”, señaló.“Los niveles de venta fueron aceptables para la situación. No hubo muchísima demanda, pero es el caudal de demanda que estimamos con la apertura”, consideró.Luego, agregó: “Que se hayan abierto los comercios no significa que la cuarentena terminó. El virus sigue siendo muy peligroso, por lo que seguimos insistiendo en las ventas de manera online, que vinieron para quedarse. Hoy la apertura de los comercios se hizo por una clara necesidad, como por ejemplo, de renovar los abrigos en vísperas del invierno. Se va a cubrir la demanda de lo que se necesita”.Carlos Mielniczuk, titular de la Cámara Regional de Industria Producción y Comercio de Oberá (Cripco), aseveró que las expectativas son grandes.“En total, el 80 por ciento de los rubros de la ciudad volvieron a funcionar con la autorización del municipio con los protocolos para volver a operar. Es una manera para que muchos comiencen a agarrar ritmo. La apertura era algo que reclamábamos para que la economía no esté parada”, señaló en comunicación con este matutino.El titular de la entidad agregó que muchos de los comercios harán un relevamiento particular con nombre de los clientes y número de teléfono. Esto con el objetivo de tener registro de quiénes concurrieron a los comercios ante un posible caso de Covid-19.Sin embargo, afirmó que la apertura no fue total en la jornada de ayer, dado que muchos propietarios de comercios debieron acudir a la Municipalidad para retirar señalizaciones y contar con la debida autorización. “El pedido de autorización ayer generó inconvenientes, pero entendemos que es clave la autorización y permiso para funcionar. Hubo una extensa fila por fuera de las oficinas para retirar y eso hizo que muchos no hayan abierto ayer”, manifestó.Más tarde enfatizó que todavía seguirán cerrados los restaurantes, bares y hoteles hasta que la Nación decidiera la apertura de estos rubros, que representan el 20% restante que hasta el momento no funciona.Y precisó que la salida para realizar compras en los nuevos rubros exceptuados será según la terminación del DNI en la Capital del Monte. Sobre este punto, Mielniczuk apuntó que la iniciativa repercutió en forma de una merma en las ventas. “Hay muchos comerciantes que vienen de las colonias y no se rigen bajo esa modalidad de asistir a los comercios en los días permitidos para los números pares o impares. Casi la totalidad de la población está disconforme”, lamentó.Alejandro Haene, titular de la CEM, subrayó: “Para nosotros es un avance importante. Tenemos que reforzar el trabajo en conjunto entre Estado y privados”. Al mismo tiempo, añadió: “No podemos hacer de cuenta que estamos antes del 15 de marzo. Estamos frente a una situación nueva”.La CEM elaboró un informe que da cuenta de la coyuntura que afrontaron las empresas misioneras durante abril, mes donde la actividad quedó paralizada en sus totalidad.Se evidenció que el 59,5% frenó su actividad a raíz del aislamiento social. En cuanto al pago de salarios, el 49,1% de las firmas pudo abonar parcialmente los haberes, mientras que el 32,8% lo hizo totalmente, y el 18,1% no pudo hacerlo.