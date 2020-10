Calu y un empoderado mensaje al desnudo - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020

Calu Rivero, desnuda en una playa de Estados Unidos, reflexionó sobre la libertad y el empoderamiento de las mujeres a través del arte. “No dejen que nadie les diga cómo deben verse”, escribió la actriz, escritora y DJ en su cuenta de InstagramEn la red social, Calu tiene casi un millón de seguidores, y acompañó su texto con imágenes en las que aparece sin ropa con una amiga.Calu, que se renombró como Dignity, se mudó hace pocas semanas a un santuario de animales y ayer se mostró desnuda en Rockaway Beach, la playa urbana más grande de los Estados Unidos.“Mujeres, no dejen que nadie les diga cómo deben verse, les diga cómo ser, esta es nuestra auténtica feminidad. Cuerpos femeninos por artistas femeninas. Dejen de censurar nuestros cuerpos e ideas...”, escribió Dignity en la red social.Junto a este mensaje sobre la libertad y el empoderamiento femenino, la modelo se mostró sin ropa saltando en el mar con una amiga. En otra fotografía, ambas están abrazadas y muy sonrientes. Y en la última, aparece una mujer de espaldas en ropa interior.La pandemia del coronavirus sorprendió a Calu en Nueva York, donde se encontraba trabajando desde hace tiempo realizando campañas para diferentes marcas. Tras pasar un tiempo en la ciudad, se mudó a Tamerlaine Sanctuary, una granja de animales rescatados. Desde allí suele postear imágenes con mensajes a favor de la defensa de los animales y contra el especismo.“La naturaleza no para de enseñarme cosas, y yo sigo aprendiendo. Estoy agradecida y también deseo poder compartir con ustedes esta experiencia única”, señaló la joven al anunciar su nueva aventura en este santuario en Nueva Jersey, en el que cuidan gallinas, cerdos, vacas y cabras, entre otros animales.Rivero dejó su cómodo departamento de Nueva York para vivir en una cabaña de madera. Allí todos los días corta leña para cocinar y utiliza el río que pasa a unos pocos metros para sacar agua apta para consumir y para bañarse. En ese mismo lugar, armaron una especie de muelle, en el que van, por ejemplo, a lavar la ropa y los platos.En una oportunidad, compartió un video en el que estaba lavando unos utensilios cuando una víbora se le acerca tímidamente. Sin embargo, lejos de asustarse, la joven vivió este acontecimiento naturalmente. Contó que situaciones de este estilo se viven a menudo y que ya están acostumbrados.En los Estados Unidos, Calu disfruta de esta nueva vida, lejos de la Argentina. En una entrevista con Catalina Dlugui hizo una reflexión sobre el momento que estamos viviendo por el coronavirus: “Yo creo que la pandemia y el aislamiento, lo que hizo fue poner de manifiesto todo lo que realmente somos. Y en este país, puntualmente, puso todo tipo de desigualdades bajo la lupa. Me refiero no solo a las desigualdades individuales y lo particular de cada ser, sino a las desigualdades sociales, las colectivas. Pero lo que sucedió con este caso, puntualmente, fue que tomó visibilidad algo que sucede todo el tiempo, cotidianamente”.En esa oportunidad, también se refirió a su nuevo nombre con el que se siente identificada, y dijo: “Dignity fue un emergente, fue una excursión de mí a un yo más liviano. Más flexible, mucho más libre, más independiente. Sin dudas, es una celebración a la mujer que soy, a la madurez que logré. Y también a la nueva posibilidad de ser que logré después de atravesar situaciones que muchos ya conocen, porque son públicas, y otras que son de mi intimidad...”.Calu, que publicó un libro con sus vivencias el año pasado y que de a poco volvió a actuar luego de permanecer alejada de las pantallas, relató que en su vida ha experimentado un cambio. “Un tránsito a una manera de ver y entender lo que nos pasa desde un lugar más sereno y natural”.