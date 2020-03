Calor intenso e índice de peligro de incendio extremo hasta la próxima semana

Tal es así que en la ciudad de Posadas para la jornada de este miércoles se espera una temperatura que trepará hasta los 41 grados. El titular de la Oficina de Prevención Ante Desastres Naturales de la capital provincial, Fabio Cabello, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y comentó: "Tenemos un verano que se prolonga, a esta altura del año todos queremos que las temperaturas comiencen a bajar pero hay que esperar, incluso hay años que el calor se prolonga hasta mayo, es una constante que se viene repitiendo. Es un panorama que es habitual en el mundo con el proceso de cambio climático que se viene viviendo. La Antártida registró un récord de temperatura que tuvo hasta 15 grados, es como decir 55 grados acá, es una locura".

"Más allá que las máximas sean de 37 grados significa un valor referencial, hasta mediados de la semana que viene vamos a tener estas temperaturas y ausencias de precipitaciones. El domingo a la tarde vamos a tener manchones de nubosidad que van a generar chaparrones aislados y dispersos pero serán las primeras amenazas de lluvias desde que no llueve que fue el 25 de febrero y con seguridad para el 20 de marzo va a ser el comienzo de otoño con la llegada de un frente frío que nos traerá lluvias y tormentas con un descenso de la temperatura", destacó.

Además comentó que el otoño llegará con lluvias y descenso de la temperatura, "va a llegar el día que se inicia con precipitaciones y descenso de la temperatura".

Peligro de incendio extremo

Cabello se refirió por otra parte que el índice de peligrosidad de incendios sigue muy alto y "toda quema está prohibida, esto quiere decir que si yo en mi campo o chacra inicio un fuego y expande, el vecino tiene derecho a iniciarme una acción legal. También estas condiciones de sequedad hacen que cualquier cortocircuito que sucedan en nuestras casas se puedan convertir en un grave incendio".

"Hoy es extremo y así viene desde hace una semana, es la máxima medida que se registra en el escalafón. Las condiciones climáticas se van a prolongar por un tiempo largo por lo que tenemos sequía, presencia de viento, baja humedad y todo hace que este índice esté en extremo", dijo el director Provincial del Manejo del Fuego, Luís Chemes.





"La prohibición de quema se va a extender por una semana más porque encima va a subir aún más la temperatura y las condiciones se agravan. Tenemos cinco salidas diarias que generalmente son por quema de pastizales, a la fecha no se usó el avión hidrante pero sí tuvo que asistir al norte correntino. No pasan de diez hectáreas las afectadas, no son importantes pero si se actúa rápidamente porque puede extenderse a otras áreas de la provincia", finalizó.

Por otra parte indicó que todas las autoridades estan en alerta, "se dispararon todos los protocolos para atacar cuando así lo requiera. Cuando algunos focos suceden en el sector urbano por quema de basura o ramas, nosotros tratamos de estar presentes con colaboradores, también el avión vigía sale todos los días entre las 13 y 13:30 que indica los focos significativos, como también contamos con el avión hidrante".