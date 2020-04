Cafiero: "el Estado se hace cargo del 50% de los salarios de empresas en crisis"

Lunes 20 de abril de 2020 | 11:21hs.

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, destacó hoy la "responsabilidad institucional" en la que se inscriben las medidas adoptadas por el Gobierno nacional y destacó que "el paquete de ayuda" a empresas "se agranda" con la ampliación de los sujetos alcanzados y los beneficios comprendidos en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción publicada hoy en el Boletín Oficial."Se agranda el paquete de ayuda, con lo cual hay que ver cuántas empresas y nómina salarial de cada empresa termina solicitando esta ayuda, pensamos que va a ser mucho", dijo hoy Cafiero en declaraciones a Radio 10. "Se va directamente a una política de salario complementario donde el Estado se hace cargo del 50% del salarios de las empresas en crisis", indicó sobre lo que dispone el Decreto 376/2020, ampliatorio del 332/2020 que dispuso que el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).El funcionario explicó que, en el marco de la reunión de hoy del gabinete económico, se acordarán detalles de la implementación del nuevo decreto, y contó que, con la ayuda que había hasta ahora, ya había "450 mil empresas inscriptas", lo que implica" más del 80% de las empresas del país" anotadas en la Afip. Aclaró que por supuesto un requisito será que sean "empresas en crisis que manifiesten una baja sensible en la facturación", porque recordó que hay rubros que sí están trabajando, y puso como ejemplo áreas como alimentos y salud.Además, precisó que el nuevo decreto incluye ayuda estatal al "resto de los monotributistas (no alcanzados por el primer decreto) y al resto del sector privado", porque en principio "se había pensado en una cuarentena con efecto más acotado", pero ahora que "el efecto es mayor, se pensó en herramientas más robustas".Se trata de una línea de créditos "a tasa cero que se empieza a pagar recién en diciembre, con lo cual es una alivio y una ayuda", explicó, y detalló que serán "créditos a 12 meses, en cuotas fijas, destinados a los monotributistas de categorías superiores y los autónomos".El funcionario indicó que era una "asignatura pendiente" del Gobierno y que forma parte de "una mirada de parte del Estado para todos los sectores". Agregó que, en el caso de "sectores muy sensibles, muy golpeados, el Estado está ahí para acompañarlos con una política muy agresiva que tiene una erogación muy grande por parte del Estado nacional".Consultado sobre los pedidos que va recibiendo de los diferentes gobernadores, dijo que son "muy diversos" porque mientras "hay provincias con muy pocos casos, que prácticamente no tienen circulación viral" y pueden reanudar más actividades, hay otras que viven una situación opuesta.En ese marco, dijo que trabajan "en la heterogeneidad" y que se trata de ir liberando "sectores que no carguen el transporte público", y se hace muy lentamente para ver "cómo se va comportando el virus".Entonces recordó que el principio de los contagios "cada dos o tres días se duplicaban los casos", pero luego "pasó a 14 días" el tiempo necesario para duplicar los contagios. "Es una consecuencia de un comportamiento social", afirmóFinalmente, en materia política, Santiago Cafiero dijo que "hay un grado de responsabilidad institucional que hay que rescatar" y, en ese sentido, destacó que "la calidad democrática del país funciona y los referentes en su gran mayoría están a la altura de las circunstancias"."Hemos encontrado en distintos referentes políticos o sociales -que no necesariamente adhieren a nuestro Gobierno- la mayor colaboración", añadió y dijo que "no sería justo" no mencionarlo.Mediante el decreto que detalló Cafiero, el Gobierno dispuso la "postergación o reducción de hasta el 95% del pago de las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino".Además, habrá un "Salario Complementario", que consiste en la "asignación abonada por el Estado nacional para los trabajadores en relación de dependencia del sector privado" que será equivalente al 50% del salario neto del trabajador correspondiente al mes de febrero de 2020.Por otro lado, se dispuso el "crédito a tasa cero para personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y para trabajadores autónomos" con subsidio del 100% del costo financiero total y se puso en marcha un "sistema integral de prestaciones por desempleo" que van de un "mínimo de $ 6.000 a un máximo de $ 10.000".