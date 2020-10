Cafiero dijo que el gobierno analiza un IFE más focalizado - El Territorio Misiones

Viernes 16 de octubre de 2020

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó que “aún no está definido” el lanzamiento de la cuarta edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y adelantó que lo que el gobierno nacional está analizando una alternativa de ayuda económica “más focalizada” en los sectores que aún no fueron habilitados por las aperturas de actividades, en medio de la pandemia.No obstante, no descartó que vuelva a activarse esa ayuda económica de 10 mil pesos que en las tres ediciones anteriores y a través de la Anses se le otorgó a poco más de 9 millones de personas, pero dejó claro que eso depende del análisis y cruce de datos de la economía en estos últimos meses. “No es un tema fiscal lo que nos impida definir el IFE 4”, puntualizó.Según Cafiero, lo que se está evaluando es cuántos y cuáles beneficiarios del IFE retornaron a sus labores porque el rubro en el que se desempeñan fue incluido en las excepciones al aislamiento social por coronavirus. Es que “el IFE fue lanzado en un momento en que la economía se cerró y directamente no se podía trabajar”, aclaró.Sin embargo, tras las aperturas graduales de estos meses, “fueron reabriéndose actividades productivas y comerciales en todo el país”, salvo el turismo, la gastronomía y las vinculadas al espectáculos.