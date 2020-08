Cafiero criticó los dichos de Duhalde y dijo que habrá Paso - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo ayer que las declaraciones de Eduardo Duhalde en las que sugirió la posibilidad de una ruptura del orden constitucional en la Argentina son “inapropiadas”, aunque aclaró que tiene “un gran respeto” por el ex presidente, en tanto que garantizó que “habrá Paso y elecciones” el año próximo.“Argentina ya ha decidido hace muchos años vivir en democracia, apostar al régimen democrático. El grito de ‘Nunca más’ que se escuchó durante el gobierno de Raúl Alfonsín fue una bandera para todos nosotros después”, dijo el funcionario nacional.En ese marco, Cafiero dijo que “todas las diferencias políticas o de proyecto de país se dirimen en la arena democrática”.Además, aseguró que “va a haber elecciones el año que viene” y, ante la consulta de si habrá primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), respondió: “Sí, claro”.Cafiero apuntó que, “como ha sucedido el año pasado, en una región donde hubo movimientos tumultuosos con respecto a la calidad institucional y donde ha habido golpes institucionales, nuestro país resolvió avanzar en una transición pacífica y democrática”.En ese sentido, evaluó que “está robustecido el régimen democrático en la Argentina y no está puesto bajo ningún punto de vista en tela de juicio ni mucho menos”.El ex presidente Duhalde hizo el pasado lunes por la noche unas fuertes declaraciones, expresando que en la Argentina podría volver a haber un golpe de estado si la crisis se agrava y no se llevan adelante consensos. “Argentina es la campeona de las dictaduras militares. Por supuesto que puede volver a haber un golpe”, sentenció.