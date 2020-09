Cadena de contagios derivó en cierre de comisarías, aislados y asueto - El Territorio Misiones

Martes 8 de septiembre de 2020

Más de 500 casos en Corrientes Desde el Comité de Emergencia de Corrientes confirmaron ayer 18 nuevos casos de coronavirus, por lo que el acumulativo es de 522 contagios. De estos recientes notificados se detalló que quince personas residen en la ciudad de Corrientes, catorce se contagiaron tras mantener contacto estrecho con otro positivo y uno se encuentra bajo investigación de nexo epidemiológico. Los tres restantes corresponden a ciudadanos de Santo Tomé que estuvieron en contacto estrecho con un positivo de esa localidad.



Son 230 los positivos que se hallan en estado activo actualmente (218 casos residen en la capital, uno en Alvear, cinco en Santo Tomé, dos en Mocoretá y cuatro en Goya ) y 28 personas se encuentran internadas con un cuadro clínico estable. Por otro lado, 2643 personas se hallan en aislamiento preventivo.

La seguidilla de transmisión del virus, paso a paso

El gobierno de Corrientes anunció anoche que el municipio de Santo Tomé retrocede a fase 3 del confinamiento por la pandemia, dado los cinco casos confirmados allí tras seis meses de mantenerse sin contagios de coronavirus (ver La seguidilla de transmisión...).“Les informo que #Santo Tomé pasa a Fase 3 desde las 00 del martes 8 de septiembre. Junto al Comité de Crisis y al intendente, Mariano Garay, decidimos que la ciudad retroceda de fase ante los casos de Covid-19. Las autoridades municipales detallarán las medidas el día de mañana”, detalló el gobernador correntino Gustavo Valdés en su cuenta de Twitter.“El equipo de @saludcorrientes continúa monitoreando la situación en la localidad. Pedimos a todos los santotomeños movilizarse lo mínimo e indispensable, desde el @CorrientesGob vamos a acompañarlos en lo que necesiten para que puedan volver a la normalidad lo antes posible”, agregó el mandatario provincial en la red social.Después de seis meses, Santo Tomé registró casos confirmados de Covid 19. Por la investigación llevada cabo por autoridades sanitarias, la enfermedad la trajo una mujer oriunda de Posadas, quien habría ingresado el miércoles último a Santo Tomé para visitar a su pareja, a quien también contagió. Sin embargo, se desconoce a ciencia cierta dónde o en qué momento contrajo el virus.La misionera y su pareja fueron confirmados e incluidos en el parte epidemiológico de Corrientes, el domingo. Ayer se supo que las hermanas del hombre y el marido de una de ellas arrojaron positivo al Sars-Cov-2. Ambas son agentes de Policía, y una de ellas se desempeña laboralmente en la Comisaría Primera, por lo que una de las primeras medidas del día fue cerrar las puertas de la mencionada dependencia, y convocar paulatinamente a los agentes a practicarse el hisopado.El jefe de la Primera, comisario inspector Cristian Cabral, indicó a El Territorio que aún aguardan “una resolución sanitaria. La chica que es positivo trabaja acá, todos tenemos contacto con ella, así que estamos esperando definiciones desde la Provincia”.Por la tarde se conoció la decisión de cerrar las puertas de la Comisaría Segunda, en tanto allí no se tomó muestras al personal.Se realizaron 45 pruebas de PCR, además de las seis del domingo.La jornada de ayer estuvo marcada por especulaciones, incertidumbre y temor en la comunidad en general.El Comité de Crisis Provincial, el Ejecutivo Municipal estableció asueto administrativo hasta el viernes.“Cada área deberá organizar al personal para asegurar el normal funcionamiento de los servicios esenciales”, expresó el comunicado de la Municipalidad.Desde el Hospital San Juan Bautista de esta ciudad recordaron que están prohibidas las visitas y es restringido el tema cuidadores de pacientes, a lo que se suma la suspensión de la atención en consultorios externos, según lo indicó su director, Alfredo Alegre.En relación al registro de ingreso y egreso de la misionera que habría llevado el virus, el intendente expresó, Garay, en conferencia de prensa, afirmó: “Hay un registro de ingreso de personas y es un grupo grande, aproximadamente cien personas, que trabajan las 24 horas”.En este sentido, el comisario Cabral dijo: “No podemos afirmar que esta persona haya ingresado por un paso habilitado o no. Eso es aún motivo de investigación”.Además, se cuestionó que no se haya tomado muestras al personal de las cabañas donde se alojó la pareja cuando no se les permitió el ingreso a Misiones, a lo que los profesionales médicos explicaron que los hisopados se realizan a quienes tienen relación estrecha y no sería el caso del personal que se encontraba trabajando allí en ese momento.En el puesto Centinela se les practicó un testeo, que dio positivo para la mujer, y negativo para el hombre. El ingreso les fue denegado, según contaron autoridades de Santo Tomé, por lo que tuvieron que volver. Ambos se alojaron en una cabaña ubicada en las afueras de la ciudad y no hubo registros de ellos.El viernes, desde el Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones se informó oficialmente que la oficina central, ubicada sobre la calle Junín, en Posadas, cerraba sus puertas al público por tareas de limpieza y desinfección. Si bien no hubo motivos explícitos de esa medida, rápidamente se instaló el rumor de un caso de coronavirus.Más tarde, ese mismo día, se dio a conocer que una empleada del IPS que se desempeñaba en atención al público había dado positivo a la prueba de PCR en la barrera sanitaria del puesto Centinela, por ruta nacional 14, que conecta Misiones con Corrientes.La mujer había salido el miércoles pasado hacia la localidad correntina de Santo Tomé en busca de su pareja, que vive allí. Ambos emprendieron el regreso a Posadas el jueves, y al momento de ingresar se sometieron a los estudios de rigor.Desde el 30 de junio, el gobierno de Misiones exige pasaporte sanitario además de salvoconducto autorizado por la Policía. Ella arrojó positivo al Sars-Cov-2, en tanto su pareja dio negativo.La duda es si la mujer no pudo ingresar a la provincia o no quiso, pues venía en auto particular con su novio. Lo cierto es que no fue incluida en el parte pese a vivir en Misiones y el nexo epidemiológico no fue determinado. Es decir, no está claro dónde contrajo el virus.Ambos regresaron a Santo Tomé a cumplir el aislamiento preventivo y obligatorio de catorce días. Las autoridades correntinas manifestaron cierto malestar por la situación, dado que, según reclamaron, no hubo comunicación oficial por parte de Misiones. “No nos habían informado nada, teníamos informaciones generales y fuimos casa por casa (...) Es un daño muy grande el que causó”, manifestó el intendente Garay el domingo.La pareja fue testeada nuevamente el fin de semana. El Comité de Crisis confirmó entonces que también el muchacho es positivo de Covid-19, de esta manera la ciudad correntina confirmó sus dos primeros casos de coronavirus. Están asintomáticos y cumplen cuarentena en una cabaña en las afueras de Santo Tomé. Y desde ahí se desata una cadena de transmisión, que las autoridades de la provincia vecina buscan frenar con medidas extremas.Hasta ayer había cinco confirmados y continuaba el rastrillaje epidemiológico en los contactos estrechos de la pareja, en Santo Tomé. Es que las hermanas del muchacho que trabajan en la Policía arrojaron positivo. Se procedió entonces a cerrar dos comisarías de manera preventiva y se avanzó en los hisopados al personal. Los resultados estarán en el transcurso de la jornada.