Cadáveres en las casas por las largas esperas en los cementerios

Jueves 2 de julio de 2020

Enterrar a los muertos en tiempos de coronavirus se volvió un drama en Bolivia, donde, ante la alta demanda de nichos y cremaciones, los familiares deben esperar por días con los cuerpos de los difuntos en sus hogares, con miedo a represalias de sus vecinos.

El Cementerio General de Cochabamba muestra una peregrinación constante de familiares que se acercan todos los días hasta la puerta una esperando una respuesta para llevar el cuerpo de su difunto.

“No nos quieren atender aquí para enterrar a mi familiar, ahora no hay dónde dejar el muerto, lamentablemente ahora está en mi casa, no sé qué voy a hacer, ya son tres días”, contó ayer uno de los afectados, que prefirió no dar su nombre.

A esta situación se añade el temor que tienen los vecinos a que el difunto los “contamine” y que reaccionen de manera violenta con la familia. “Los vecinos han querido sacar el cajón y botarlo afuera de mi casa, porque me dijeron que es una contaminación”, contó.