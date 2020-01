Cada vez más misioneros separan sus bienes estando casados

Cada vez más gente busca cómo preservar sus bienes estando casados. Aunque los números todavía no son altos, es una tendencia que se está viendo con más naturalidad en Misiones. Se trata de matrimonios con familias ya constituidas que, aun casados, firman los papeles de división de bienes.

Es que a partir de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, los esposos o futuros esposos pueden optar por distintos regímenes patrimoniales como los acuerdos prenupciales o los postnupciales.

Antes, todos los matrimonios estaban sujetos a la comunidad de ganancias. Es decir, que todos los bienes adquiridos a partir del casamiento formaban parte de una masa común. Pero desde hace cinco años hay una alternativa: la separación de bienes, que permite a las partes administrar y disponer libremente de sus propiedades personales, exceptuando la vivienda familiar.

“En el 2018 se registraron 27 convenciones matrimoniales, de las 27 tenemos 18 convenciones que la realizaron matrimonios que ya estaban casados hace años y nueve parejas realizaron la convención antes de casarse. Es una escritura pública donde el escribano deja constancia” de la solicitud, manifestó al respecto Virginia Soto, directora del Registro Provincial de las Personas en diálogo con Radioactiva 100.7

Y comparó con el año recién culminado: “En el 2019 ingresaron 25 convenciones y también superan en número la de los casados. Es decir, las familias ya casadas que optan por un régimen de separación de bienes. Entonces traen la convención matrimonial para que le registremos en el acta de matrimonio que separan sus bienes estando casados”.

Los índices son bajos si se tiene en cuenta que el año pasado hubo más de 4.000 matrimonios en Misiones, pero marcan una tendencia que va en aumento.

De esta forma, si el matrimonio o los novios próximos a casarse optan por esta alternativa, la elección debe ser explicitada a través de una escritura o una convención matrimonial, que se incorpora al acta al momento de dar el sí (caso contrario, corre el sistema tradicional) o se adjunta al acta si ya están unidos en matrimonio.

Desde ese momento, cada cónyuge conserva la independencia de su patrimonio y es responsable ante terceros, aunque sigue obligado a contribuir a la crianza y educación de los hijos comunes, así como a las cargas del hogar según su capacidad económica



Elección del apellido

Por otro lado, Soto se explayó sobre la elección del apellido en el recién nacido, teniendo en cuenta que también desde la modificación del Código Civil se puede optar por el materno, paterno o ambos.

“Están optando mucho las mujeres por el de ellas, están en una situación avasallante”, reconoció la funcionaria.

En cifras 4.000 Es la cifra de matrimonios que se concretaron en la provincia de Misiones durante el 2019, según los datos del Registro Provincial de las Personas

Para agendar

Atención en verano

Durante el período de feria administrativa, que se extiende hasta el 7 de febrero próximo, el Registro de las Personas en su sede de la chacra 32-33 atiende de 7.30 a 12.30. Y en el Centro de Documentación Rápida (CDR) de avenida Trincheras de San José y calle Perito Moreno, de 7 a 12.30.

Noah y Luz, los nombres más elegidos en la provincia

Año a año varían las tendencias a la hora de nombrar a los recién nacidos. Una novela, una película o un artista pueden influir fuertemente en la decisión de los padres. Y aunque si bien en 2019 esto parece no haber sucedido, sí hubo nombres que estuvieron de moda y sonaron más que otros en las dependencias del Registro Provincial de las Personas.

“Todos los años se van perfilando nombres distintos, en 2019 tuvimos como nombres elegidos para bebés varones Noah, Eithan y Aaron, esos fueron los más usados”, contó Virginia Soto, directora del Registro Provincial de las Personas. “Y en las nenas Luz, Zoe e Isabella fueron los nombres más usados”, agregó.

En ese sentido comentó que “ya no hay restricciones con los nombres, sí a veces se les da una sugerencia a los padres con los nombres que pueden ser ridículos”.

Al respecto ejemplificó: “El otro día me consultaron por un padre que le quería poner al hijo Satanás y se le aconsejó que piensen en el chico cuando empiecen a llamarlo en la escuela. Se va a querer esconder porque no va a querer que lo llamen por el nombre. Así que pensaron y repensaron y terminaron eligiendo otro. El límite es este, aconsejar sobre lo que puede suceder. Incluso después el mismo Código Civil prevé que el chico pueda solicitar el cambio de nombre en el juzgado por ridículo y afectarlo en su propio desarrollo”.

“Nosotros tenemos en la provincia de Misiones una situación que se da por nuestra geografía. Tenemos a los grandes hospitales con maternidades alejados de las colonias, entonces la madre se desplaza para tener al bebé y el papá muchas veces no está presente. En ese caso, como tenemos las delegaciones del Registro dentro del hospital, el bebé sale con su partida de nacimiento y su constancia de DNI en trámite con el apellido materno. Salvo que la mamá diga ‘no, el papá lo va a reconocer. Me voy a mi pueblo y vamos a hacer en el Registro Civil el reconocimiento’. Ahí sale con la partida de nacimiento y después se le hace el trámite de DNI”, señaló, al tiempo que destacó que por este motivo “tenemos muchos reconocimientos, ya que el reconocimiento es un acto posterior donde el padre viene y reconoce a la criatura, pero por lo general suelen quedar los apellidos de la madre. Salvo que tengan otros hijos anteriores y en ese caso se repite, sí o sí tenemos la obligación de repetir el apellido. No pueden ser distintos apellidos dentro de la misma familia. Pero las madres están tomando la posta anteponiendo el apellido materno”.