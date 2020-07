Cacho Fontana dio positivo en Covid-19

Jueves 16 de julio de 2020 | 12:30hs.

Cacho Fontana, que vive en una clínica de rehabilitación para adultos mayores, tiene coronavirus. Así lo confirmó una de sus hijas. En el lugar hay diez personas contagiadas: tres empleados y siete residentes, entre ellos el locutor. Hasta el momento, él no presentó ningún síntoma y se encuentra aislado y en buen estado de salud."Hablé con Antonella, la hija de Cacho, que me dijo que él está bien. Es un caso asintomático, el viernes le hicieron el hisopado y le dio positivo. En el lugar hubo otros casos. Suponen que el virus lo pudo haber traído un empleado", señaló Daniel Ambrosino en Intrusos (América)."En el mismo lugar hay un sector preparado para aislarlos, separado del resto. Él está en una habitación y de buen ánimo", agregó.Asimismo Jorge Rial contó: "La información nos llegó hace un rato y nos pusimos a chequear. Él está bien, tranquilo, transitando la cuarentena. El lugar donde está no es específicamente un geriátrico. Preocupa por el contexto, porque son esos lugares donde más atención hay que poner" frente a la pandemia.Ante esto Rodrigo Lussich amplió: "Se trata de un lugar que se especializa en la rehabilitación kisesiológica de adultos mayores, de hecho Cacho la convenció a Pinky para que vaya ahí".