Cabito reflexionó sobre su cambio

Viernes 10 de abril de 2020

El humorista, que llegó a pesar 198 kilos, se probó uno de los pocos pantalones que le quedaron de cuando lucía diferente. Así se fotografió en el espejo de su casa, mostrando el antes y el después. Junto a la significativa postal en blanco y negro, reflexionó al respecto y emitió un valioso mensaje.“Hoy me desperté pensando en la cuarentena, en el encierro. Este pantalón es de lo poco que no regalé porque me pone en perspectiva para comprender de dónde vengo. Cuánto tiempo estuve encerrado ahí dentro, atrapado, cautivo, casi suicida... Siendo el mismo pero distinto. ¿Cómo no esperar un poco más? Quedate en casa”, les dijo a sus seguidores..