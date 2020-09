Búsqueda de Daniel Tizato: "Estamos con fuerzas, aguantando toda esta lucha" - El Territorio Misiones

Jueves 24 de septiembre de 2020 | 12:25hs.

Hoy se cumplen 16 años del nacimiento de César Daniel Tizato. Y también hoy se cumplen 25 días de su desaparición, por lo que no será una jornada de festejos sino otro día de incertidumbre y sospechas, a la espera de que el misterio de su ausencia se resuelva.











Los operativos de intenso rastrillaje se desarrollan en el campo La Rosita, cuya extensión comprende lagunas y espesos sectores de monte. Policías de diversas dependencias junto a la comunidad de San José intensifican diariamente los operativos de búsqueda del joven que salió a pescar y no regresó a su hogar en el barrio Pindapoy de San José.Los operativos de intenso rastrillaje se desarrollan en el campo La Rosita, cuya extensión comprende lagunas y espesos sectores de monte.





Marisa Ester Da Rosa (40), madre del adolescente, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó: "todos esperamos que ésta búsqueda termine de la mejor manera. Nosotros estamos en las manos de Dios, no podemos ni pensar en qué pasó pero yo creo que está bien".





"Él no salía, sólo por acá con amigos pero no era de salir lejos y si lo hacía me avisaba pero a dormir nunca faltó, es una cosa muy rara. Ahora estoy un poco más calmada porque me entregué a Dios pero es muy raro porque él no se llevó documentos, ni ropa, ni dinero, él sólo jugaba", contó.





Finalmente destacó resignada, "estamos con fuerzas, aguantando toda esta lucha gracias a Dios pero el dolor es muy grande. Estoy muy preocupada porque no era de irse lejos y era muy pegado a mi. El dolor es grande que justo en su cumpleaños no poder estar con él pero sólo queda confiar en Dios".





César Daniel Tizato posee tez morena, es delgado, mide aproximadamente 1.55 metros de altura, tiene cabellos cortos negros. Al momento de su desaparición vestía una campera negra con capucha, un pantalón negro, alpargatas del mismo color y llevaba una mochila rosa.



Cualquier información para dar con el paradero del menor se solicita avisar a las líneas gratuitas de emergencia 911 o 101.