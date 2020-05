Buscarle la vuelta

“Algunos clubes están pensando en 2021”

La pandemia de coronavirus está afectando a los clubes y dejará, sin dudas, muchos números en rojo cuando todo termine y el camino para levantar a las instituciones será largo y complicado. Es por eso que muchos de los clubes que estaban participando de algún torneo nacional o provincial ya dan por perdido el 2020 y prefieren empezar a enfocarse en lo que vendrá. “Algunos clubes están pensando directamente en 2021, ya dan este año por perdido”, confesó Juan Carlos Rossberg, presidente de la Liga Obereña. En ese sentido, el dirigente que es parte del Consejo Federal, contó que “el Regional Amateur, el día que vuelva, va a ser sólo para los clubes que avanzaron a la segunda fase y se le dará la opción de decir si quieren o no participar”. “El que decida que no, no va a tener sanción”, agregó Rossberg. Por ende, cuando se anuncie la vuelta del fútbol y, en particular, del Regional, tanto Guaraní como Atlético Posadas tendrán su lugar asegurado y deberán confirmar su participación o bien bajarse del campeonato.