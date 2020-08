Buscando a Facundo encuentran huesos y una mochila en un lugar apuntado por una vidente

Miércoles 5 de agosto de 2020 | 18:46hs.

Agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) hallaron esta tarde huesos, ropa y una mochila semienterrada en un operativo en busca de rastros de Facundo Astudillo Castro (22), a unos ocho kilómetros de Mayor Buratovich y a metros de donde tres testigos dijeron haberlo visto, el 30 de abril, cuando era subido a un patrullero de la Policía Bonaerense.





Según informa el sitio de noticias del diario Clarín , en el lugar se encontraban la madre del joven, Cristina Castro (42), y el abogado Luciano Peretto, además de los agentes federales comandados por el jefe de la Delegación Bahía Blanca de la PFA, comisario Pablo Messineo.









Sin esperanzas





A la zona, sobre un camino vecinal cercano a la ruta nacional 3, llegaron tras el testimonio de una vidente. El operativo se realizaba cerca de un canal que conduce a un parque eólico, a unos cien metros de donde los tres testigos dijeron que vieron cuando policías lo subían a Facundo a un patrullero, cuando iban de Pedro Luro para Bahía Blanca, el 30 de abril.Al lugar también acudieron el perro Yatel, con su adiestrador Marcos Herrero, que ya encontró en los últimos días un objeto perteneciente a Facundo en un destacamento policial de Teniente Origone, aunque el fiscal Santiago Ulpiano Martínez todavía no lo autorizó a intervenir en el procedimiento de este miércoles, como tampoco a Uma, la perra a cargo de Lucas Maciel, suboficial de la Armada.Desde el entorno de la familia pidieron que se habilite el rastrillaje con los perros "en la extensión en todo este camino hasta las vías" y con personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) "en un canal de drenaje que bordea la calle, en las que se han identificado algunas prendas". "Advirtiendo la irregularidad y la complejidad, solicitamos se convoque a todas las fuerzas disponibles, a fin de rastrillar lugares públicos y otros canales de drenaje, si la dinámica de la diligencia así lo amerita", sostiene el pedido.La madre de Facundo Astudillo Castro afirmó este miércoles que no cree que su hijo esté vivo, pidió la renuncia del intendente de Villarino por considerar que vinculó lo ocurrido con su hijo al narcotráfico y manifestó su esperanza de que la Justicia avance sobre los pedidos de detenciones realizados ayer por la querella."Mi corazón de mamá dice que mi hijo ya no esta con vida. La Justicia es lenta y pobre para quienes buscamos a nuestros hijos y esta gente (por la policía) ha cambiado los Falcon por las Hilux", expresó Cristina Castro a radio El Destape.La mujer reiteró su pedido para que le devuelvan a su hijo "esté como esté". "He gritado y peleado con todo el mundo para que me devuelven a mi hijo porque es mío, es nuestro y no de ellos", afirmó.En tanto, en declaraciones a radio Continental, la mujer se refirió al hallazgo de un objeto que pertenecía a Facundo en la comisaría de la localidad de Teniente Origone: "Estaba descartado como basura, en estado de putrefacción, casi me da un infarto cuando lo vi porque no tengo dudas de que es de mi hijo. Me mintieron desde el primer día", dijo."Pedimos la detención de cuatro policías porque ya es insostenible lo que están haciendo", agregó en referencia al pedido realizado ayer por sus abogados ante la justicia federal bahiense.Finalmente, Cristina reclamó "la renuncia del señor intendente de Villarino (Carlos) Bevilacqua, quien pidió investigar la pista del narcotráfico en la desaparición de Facundo. "El intendente de Villarino es lamentable lo que hizo con mi familia, no somos narcotraficantes como nos trató el señor, no quiero ni que me pida disculpas ni nada, quiero la renuncia", manifestó.Facundo fue detenido a las 10 del 30 de abril pasado en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después.Según la pista que sigue su madre, entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, el joven fue nuevamente interceptado por efectivos que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.