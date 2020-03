Buscan soluciones a la problemática del agua en Panambí

Lunes 2 de marzo de 2020

Por estos días, la localidad de Panambí tiene problemas con los pozos perforados de diferentes parajes, lo que altera el acceso al agua potable.Por esto, desde el municipio esperan poder colocar medidores para cubrir los costos de potabilización y se encuentran estudiando las vertientes para cubrir la demanda donde los pozos están secos.Pese a que la ciudad costera tiene al río Uruguay como aliado no se llega a abastecer a todas las colonias debido a que las serranías son muy altas, por lo que el agua de río potabilizada cubre solamente la zona del puerto; mientras que en otros sectores hay pozos perforados, vertientes y en los kilómetros 7 y 8 se potabiliza del arroyo Chico Alférez.Esta zona es la más complicada, donde los reservorios no dan abasto; por eso se encuentran trabajando allí en una nueva planta con agua que se saca del arroyo Chico Alférez hasta el kilómetro 7, aunque se deberá mejorar la redistribución.“Tenemos el problema del pozo perforado en Pedregullo, donde hay una escuela y el pozo está seco prácticamente porque se cambian las bombas, duran tres o cuatro meses y se sulfatan todo porque no tiene vida útil el pozo”, explicó el intendente Rosendo Fuchs a El Territorio.Ante esta situación, indicó que “lo que vamos a trabajar allí de cara a este año es el mejoramiento de vertiente para esa zona, como se hizo en zona de Mbororé, Doradito y Tres Vertientes, para eso estamos trabajando con Nación, quienes hacen los relevamientos y encontramos una muy buena vertiente en Pedregullo y de allí sacaremos el agua”.Asimismo, añadió: “No hay medidores, no se le cobra nada a la gente y es un costo muy elevado, son 140 mil pesos por mes que cubre el municipio, la idea es avanzar en una nueva red de distribución, pero hay que poner medidores y cubrir los costos de mantenimiento con el consumo del agua”, aseguró el alcalde.Sumado a esto, la falta de lluvias abundantes en la zona hace que se torne complicada la situación, “es una problemática bastante importante la que estamos teniendo con la sequía”, reconoció Fuchs, al tiempo que aseguró que los proyectos están en marcha para encontrar soluciones a la falta de agua en algunos sectores de Panambí.