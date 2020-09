Buscan la revinculación familiar de la niña abandonada herida en Posadas - El Territorio Misiones

Miércoles 9 de septiembre de 2020 | 11:00hs.





Notas relacionadas:

El caso conmocionó a toda la provincia de Misiones. Una beba fue apuñalada y descartada dentro de una bolsa de residuos en Posadas y por el hecho la Policía detuvo a una joven de 28 años que sería su madre y desde ayer los investigadores avanzan en distintas medidas tendientes a esclarecer lo sucedido.Los uniformados la llevaron de urgencia al hospital Neonatal donde permence internada pero afortunadamente fuera de peligro.Miguel Molina, defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva y habló sobre los distintos casos que se dieron a conocer en las últimas semanas.“Creo que en primera instancia esto merece una reflexión porque estos últimos días hemos tenido que asistir por actos de violencia extrema a los niños no sólo en el interior de la provincia sino también lo que pasó en el país vecino y esta situación que nos afecta en Posadas”, dijo.El titular de la Defensoría destacó que existe un común denominador que preocupa y que es el de la violencia extrema hacia los niños, “tenemos que pensar que si no cortamos con este espiral se llegan a estos casos que nunca imaginamos que pueden llegar a suceder y siempre son niños porque son los más vulnerables”“Se necesita un cambio de paradigma y abogamos por la prudencia necesaria en el tratamiento de la información y que no se vulnere el derecho a los niños que tienen que estar protegidos y desde la Defensoría abogaremos que estos se garanticen”, remarcó.Molina afirmó que se solicitará que en el menor tiempo posible la niña encontrada herida esté en un seno familiar, “siempre en los términos que prevé la ley. Sabemos que un día en una niña es una eternidad, son días sustantivos y capitales que afectan el resto de la vida y queremos que esté en el hospital el menor tiempo posible por más que esté rodeada de amor queremos reivindicar este derecho de una vida en familia”.“Existen dos mecanismos para lograr esto, si pudiéramos lograr que incluso en el periodo de internación tenga el acompañamiento de una familia tendríamos que hacerlo porque no es lo mismo el acompañamiento médico que el familiar y es en estos lineamientos en el que vamos a colaborar tanto en el expediente judicial como en otras instancias que podamos favorecer y garantizar el derecho de esta niña”, acentuó.El funcionario detalló que en primera instancia se busca el vínculo biológico y después la familia ampliada que serían parientes cercanos, “pero hay un marco legal que exige que se busque una familia ampliada y si esta revinculación no es posible si se dispara un mecanismo para la búsqueda de una familia externa habilitando la adoptabilidad, habilitando al Registro de Adoptantes”.“Tenemos que hacer un esfuerzo para establecer que la familia que se haga cargo esté en condiciones tanto en cuestiones de salud y que pueda garantizar el derecho a la vida, a una alimentación, al abrigo y cariño que todo niño necesita en los primeros años de vida”, sostuvo.Molina dijo que en todos los medios de comunicación e incluso en el correo de la Defensoría se han recibido mensajes pidiendo la adopción de esta niña, “que son familias solidarias que piden conocer cómo hacer para cuidar a esta niña. Yo también quiero rescatar la actitud de esta persona que la encontró, que viendo esta situación no miró para otro lado, actuó y se comprometió y felizmente se pudo salvar una vida”.“Vamos a subir a la página de la Defensoría todo el Registro Único de Adoptantes y ahí está muy gráfico todos los requisitos que tienen que reunir las familias que quieren ingresar en el marco de lo que son las adopciones. Por otra parte existen los programas de cuidados alternativos que es un registro de familias que quieran cuidar a un niño pero no con fines de adopción que está en tratamiento esa ley, nuestra vocación en este momento es garantizar los derechos de esta niña y es lo que vamos a hacer”, finalizó.