Buscan incorporar velorios online en contexto de Covid-19 - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 03:00hs.

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar

El ritual de despedir a un ser querido que fallece sigue siendo sagrado pese al contexto actual del coronavirus que impide la acumulación de personas en un mismo espacio. Es en esta coyuntura que la tecnología se torna una aliada para que de alguna manera todos puedan estar cerca.Es así que hace al menos tres meses en Posadas se están desarrollando sepelios vía streaming, es decir, ceremonias de entierro en un conocido cementerio privado de la capital, transmitido a través de un link privado de YouTube.En este sentido, desde la Cámara de Empresas Fúnebres de Misiones indicaron a El Territorio que la iniciativa puede replicarse pero en las casas funerarias.“Hasta el momento lo viene haciendo sólo Tierra de Paz y en Puerto Iguazú están con una prueba piloto que está teniendo buenos resultados. La semana que viene lo vamos a incorporar en mi sala velatoria para analizarlo porque creemos que esto de la pandemia va para rato”, sostuvo Néstor Melgarejo, presidente de la Cámara.El trabajo en Tierra de Paz lo lleva adelante la productora Imacinética, que dirige el realizador audiovisual Lucho Bernal Mateos. “Surgió por una necesidad del cementerio, ellos necesitaban seguir dando su servicio pero no podían dejar que todas las personas ingresen a despedir a sus seres queridos por protocolo. De esta manera se les ocurrió ofrecer este tipo de servicio a sus clientes”, contó Lucho a este medio.Desde el inicio de la cuarentena y de la llegada del coronavirus a la provincia, tanto los velatorios como los sepelios están restringidos en horario y cantidad de personas. A las casas funerarias pueden ingresar sólo cinco personas por vez con barbijo obligatorio y preferentemente familiares; los niños tienen la entrada prohibida y el velatorio dura unas cuatro horas.Lucho contó que él y su equipo -dos o tres personas más- se instalan en el cementerio con sus cámaras y transmiten la ceremonia con todo el respeto que el momento requiere. “El link se lo pasamos a la familia y son ellos los encargados de pasarles a los demás seres queridos que quieran presenciar la despedida”, agregó.Poco antes de declararse la cuarentena, el realizador audiovisual estaba por filmar una película y ahora la realidad lo encuentra realizando esta tarea. “Es muy raro todo. Creo que esta pandemia adelantó varios procesos de comunicación y tecnificación de algunos servicios que quizás los íbamos a ver años más adelante, porque a principios de año esto era impensado”, consideró.El realizador consideró que se trata del uso de la tecnología al servicio de una necesidad real y que el día que la nueva normalidad se instale esto va a seguir funcionando dado que hay personas que aunque no existan motivos de pandemia no puede asistir a un funeral.“En toda situación de crisis hay una oportunidad de algo bueno, lo tengo que ver de esa manera sino de otra forma no podría hacer el trabajo. Hay que ser un poco frío también porque estamos viendo que la transmisión salga bien, que no se corte y al lado están las personas que están sufriendo la pérdida de un ser querido, entonces hay que tener mucho cuidado y respeto”, cerró.