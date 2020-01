Buscan familias para niños y adolescentes que viven en hogares convivenciales

Lunes 20 de enero de 2020 | 07:00hs.

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

Preguntas frecuentes al momento de adoptar

Dónde consultar Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM), teléfonos fijo (0376) 44436169 – (0376) 4446416 al 6419 interno 102/103/108 de lunes a viernes de 8 a 12.

Y/o a los correos: Adopción@jusmisiones.gov.ar ruaam@jusmisiones.gov.ar

Adoptar a niños mayores de 5 años o bien a un grupo de hermanos representa un desafío, teniendo en cuenta que la mayoría de los aspirantes a padres prefiere bebés. Sin embargo, no es un objetivo inalcanzable. En Misiones hubo casos en los que el amor superó el miedo y el prejuicio; a fines del año pasado, por citar un ejemplo, una pareja de La Rioja inició la vinculación familiar para adoptar a seis hermanitos de 3, 4, 6, 9, 11 y 13 años.El sistema judicial se vale de determinados recursos para darle calidad de vida a niños cuyos derechos fueron vulnerados. Desde 2017, la provincia adhiere al programa Buscamos Familias, que consiste en convocatorias públicas para adoptar a niños o adolescentes, que hayan sido declarados en estado de adoptabilidad y viven en hogares convivenciales.Del año pasado quedan dos expedientes vigentes en la página del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam), entidad que se encarga de hacer las convocatorias públicas. Una data del 1 de marzo de 2019 y es para adoptar a cuatro hermanas de 7, 8, 11 y 14 años que se encuentran alojadas en un hogar de Posadas, desde el 2014. “Las hermanas tiene un vínculo afectivo muy fuerte y no tienen vinculación alguna con su familia de origen”, se describe en el sitio web que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación.La otra convocatoria es del 11 de marzo y también es para avanzar en la adopción de dos hermanas de 12 y 14 años de edad; quienes viven en un hogar convivencial de la provincia desde 2013.Además de estos dos llamados públicos a familias que deseen adoptar, Misiones ostenta otros ocho expedientes del año 2018 y uno de 2017. Todos tienen como denominador común que son niños grandes o grupos de hermanos, son chicos que esperan la oportunidad de vivir en familia.En Argentina, la legislación establece que un chico puede ser adoptado cuando un juez declara su estado de adoptabilidad. Se trata de un proceso que se inicia cuando se determina que un niño o adolescente no puede seguir al lado de su familia biológica, ya sea por su integridad física o bien porque sus padres no pueden hacerse cargo de su crianza. Es decir, la adoptabilidad es el último eslabón que contempla la Justicia, dado que en primera instancia siempre se apuntala a la revinculación familiar.De manera que no todos los chicos que se encuentran en hogares convivenciales cuentan con esta figura legal, pues hay otras medidas de protección.De acuerdo a las cifras que maneja la Dirección Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA), en la actualidad hay 4.350 ciudadanos y parejas inscriptas para adoptar. De ese total, el 90% están anotados para bebés de hasta un año y menos del 1% recibiría a chicos de 12. Con respecto a la posibilidad de ahijar a más de un chico o chica, sólo el 4,5% de los postulantes estarían dispuestos a recibir tres hermanos, y a cuatro, menos del 1%.Desde el 1 de marzo del año pasado, el Ruaam invita a quienes deseen formar una familia con cuatro niñas de 7, 8, 11 y 14 años que se encuentran alojadas en un hogar de Posadas, desde el año 2014; y cuentan con estado de adoptabilidad. Las hermanas tiene un vínculo afectivo muy fuerte y no tienen vinculación alguna con su familia de origen.“La niña de 14 años de edad, es una niña muy dulce, cariñosa y simpática. Se manifiesta con interés hacia las artes plásticas, requiere del acompañamiento y estímulo necesario para su desarrollo armónico. Le gusta dibujar, pintar. Se encuentra escolarizada, y con buen estado de salud”, señala la convocatoria.“La niña de 11 años es muy activa, dinámica y cuenta con cierta autonomía, esfuerzo y trabajo para lograr el cumplimiento de las tareas ya que presenta retraso madurativo de tipo cognitivo; que motiva la necesidad de acompañamiento psicopedagógico y por dicho motivo asiste a una escuela especial . Es afectuosa y muy cariñosa. Su pasatiempo es realizar deportes y juegos al aire libre además de observar libros y hacer dibujos. Le gusta bailar y jugar con otros niños de su edad”, describe el Registro en su página web.“Las niñas de 7 y 8 años de edad permanecen siempre unidas en todas las actividades que realizan; tareas escolares ya que se encuentran escolarizadas,; disfrutan de los juegos al aire libre, de la música y del baile, si tienen oportunidad de practicarlo. Sin embargo, para lograr un desarrollo armónico e integral de las cuatro niñas, se requiere que todas permanezcan unidas, ya que manifiestan su deseo de tener una familia que los acompañe de manera conjunta”, detalla el informe.Por otro lado, el Registro invita a quienes deseen formar una familia con dos hermanas de 12 y 14 años de edad; quienes se encuentran alojadas en un hogar de la provincia desde el año 2013; y con estado de adoptabilidad firme.“Ambas niñas manifiestan expresamente su deseo de ser adoptadas, en forma conjunta; y no tienen vinculación alguna con su familia de origen; cuestión que contribuyó tempranamente al fortalecimiento del vínculo amoroso indisoluble entre ambas”, establece la convocatoria pública.El Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam) establece las consultas más frecuentes que hacen los futuros padres y ofrece respuestas enmarcadas en la legislación vigente en Argentina.Cada Registro informa cuál es la documentación requerida. Todos los documentos son personales y fáciles de reunir. Por ejemplo: fotocopia del DNI, acta de matrimonio o unión convivencial, antecedentes penales, fotos, etcétera.La ley no determina nada al respecto. No obstante, el postulante debe probar un ingreso suficiente para poder afrontar los gastos generado por la crianza.Sí. Puede inscribirse una única persona viuda, soltera o divorciada.No. De acuerdo a nuestra ley, no existe diferencia alguna entre ellos.No. El acercamiento a los hogares con el fin de establecer vínculo con las niñas, niños y adolecentes, además de no ser un procedimiento pautado por la ley, puede generar falsas expectativas en ellos.No. El texto del Código Civil y Comercial de la Nación prohíbe expresamente la entrega directa de niñas, niños y adolcentes por parte de cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño.No. Los postulantes sólo se pueden inscribirse en el Registro correspondiente al lugar donde residen. Esa inscripción es válida para todo el territorio nacional.Porque sólo pueden ser adoptados las niñas, los niños y adolcentes que un juez haya declarado en situación de adoptabilidad. La mayoría de las niñas, niños y adolecentes que están en situación de calle o residen en hogares no tienen declarada la situación de adoptabilidad.Si. Los legajos son solicitados por el juez interviniente respetando tanto el orden de inscripción y el lugar de residencia de la niña, niño y adolescente como la disponibilidad adoptiva de los aspirantes. Es decir, si bien se respeta el orden de inscripción, ello no implica que todos los postulantes sean convocados ya que el juez debe buscar una familia acorde a las necesidades de cada niño.