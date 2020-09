Buscan derribar mitos sobre la madera y prestigiar su uso - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

El rubro maderero continúa trabajando fuertemente para generar mayor competitividad en la provincia. Tanto el sector privado como público- a través del Ministerio del Agro- estuvieron realizando periódicas reuniones virtuales para plantear las problemáticas que se deben tratar y las posibles soluciones que atraerían mejores condiciones para la producción.Es que si bien, el sector está pasando un momento benévolo en lo que respecta al mercado, siguen habiendo obstáculos que impiden un desarrollo pleno de la actividad dentro de la provincia. Por ello, durante hace más de un mes se llevan a cabo las mesas forestales temáticas, organizadas por la cartera agraria, con la intervención de actores públicos –como Agencia Tributaria, Vialidad provincial, entre otros – y privados, representados por las asociaciones, como Amayadap o Apicofom.Desde beneficios impositivos, hasta la utilización de la capacidad ociosa, pasando por el arreglo de caminos para la producción, fueron algunos de los planteos tratados en los encuentros semanales.En tanto, en las dos últimas semanas, se realizaron pequeñas reuniones más cortas y reducidas en cantidad de actores, en las que se trataron temas más puntuales. Uno de esos temas, tratado el último jueves, tuvo que ver con la promoción de la madera y la necesidad de cambiar la imagen desprestigiada de los productos hechos en madera, dando a conocer la calidad y bondades de la construcción y producción hechos con este material.Desde el sector maderero se busca no solo desarrollar el campo de la construcción en madera, sino también lo que respecta a bienes durables, para que se posicione el material entre los más elegidos, generando más trazabilidad.“La idea es tratar de convertirse en la demanda más sostenida, entonces la propuesta de Apicofom que acercó a la mesa es la de comunicar las bondades y cualidades positivas de la madera, y desterrar los mitos que hacen de la madera algo negativo, entre lo que está la baja consideración social que tuvo en la historia consumir madera, cuando en otras sociedades del mundo, tener madera es de un estándar altísimo. Es una cuestión de cómo lo percibe el consumidor”, indicó el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción, Juan Gauto.En tanto, puntualizó en que “años atrás, hicimos vinculación con instituciones de España y se comenzó a trabajar la apreciación de la madera como un muy buen material para muebles y bienes finales. Y ese abordaje que ellos hacían era de múltiples componentes, que tienen que ver con lo que tratamos ahora con las mesas. Uno, para convencer los estándares tecnológicos en cuanto a durabilidad, la posibilidad de ser resistentes al fuego, que era uno de los mitos; y después comunicaciones más actuales en la demanda ambiental mundial, como el valor de la madera en cuanto a posibilidades de mitigación de efecto invernadero”.Al tiempo que remarco que “la construcción en madera está ya hoy en la agenda nacional. Lo que vimos a lo largo de las mesas es que la contribución tecnológica también viene dándose a buen ritmo, para dar confianza al consumidor. Podemos aspirar así a mayor mercado”.E indicó que “la promoción es un tema recurrente entre las cámaras, por lo que como acción de la mesa, podemos dar a conocer más lo que se está haciendo en madera”.En ese sentido, Guillermo Fachinello, presidente de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (Apicofom) indicó que lo que se pretende es “difundir lo que hay hecho, como con las cabañas en madera. Fuimos a El Soberbio y vimos un complejo espectacular, también en Andresito hay mucha gente dedicada con cabañas muy lindas, son cosas emblemáticas que lo pueden ver los inversores de afuera, es un nicho que tenemos que trabajar”.Para ello, fue parte de la mesa también Marcelo Rodríguez, vicepresidente de Multimedios, quien aseveró que "se puede colaborar con trabajos de difusión, con cortos, redes sociales, videos, promociones gráficas".Varios fueron los temas planteados en las diferentes reuniones temáticas de la mesa forestal. Entre ellas, estuvo la promoción de Bosques Cultivados, Bosques Nativos y Dendroenergía.Se indicó entonces que hay casi 400 mil hectáreas disponibles con potencial destino forestal, por lo que “la foresto industria tiene capacidad inmediata para movilizar la economía y crear empleo, más aun teniendo en cuenta que a la fecha el 50% de la capacidad instalada en los aserraderos esta ociosa y existen 4,5 millones de toneladas de madera sin aprovechar”, según se había explicado.“Los desafíos pasan por incrementar el uso de la capacidad instalada en aserraderos; incrementar en el corto plazo el consumo de rollos, equilibrar –en el mediano plazo- la oferta de rollos con la producción foresto industrial; implementar en el corto plazo el transporte multimodal carretero y fluvial; e incrementar la exportación de remanufactura”, aseguró entonces Juan Gauto.Uno de los planteos que se hizo presente a lo largo de las mesas fue también el de lograr algún beneficio impositivo para la provincia, lindante en un 90 por ciento con otros países. En una de las mesas se habló entonces del proyecto de territorio aduanero especial, que la provincia presentó ante las autoridades nacionales.Al respecto, Christian Piatti, titular del Parque Industrial había argumentado: “tenemos un equipo en el que estamos trabajando, no el tema de zona franca, sino de un territorio aduanero especial, que sería no únicamente para un sector como el puerto o parque, sino a toda la provincia, como una zona aduanera con un tratamiento especial. Eso tiene una cantidad mayor de beneficios, la competitividad comercial, el aumento del comercio regional”.Si la Nación nos da este tratamiento nos permitiría transformar a Misiones en un tratamiento especial, la materia prima que ingrese estaría libre de impuestos, y todo lo que exporten –aunque sea al resto del país ´- las empresas misioneras no estarían gravadas por ningún impuesto”, mencionó sobre el mismo tema Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (Cem), quien también fue parte de unas de las mesas temáticas.Otro de los invitados fue Rodrigo Vivar, presidente de la Agencia Tributaria Misiones, que respondió las inquietudes planteadas por las asociaciones, como con el caso de las multas por faltas menores que llegan a valores superlativos.Uno de los representantes de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap) Gabriel Marangoni, afirmó que “hay multas muy severas porque a veces falta una coma, o un remito que tiene mal puesto el número, pavadas de ese tipo que no implican ninguna transgresión a lo que es la emisión de un documento de exportación”.A lo que Vivar respondió que “hoy más que nunca, el sector público y privado estamos entendiendo que somos eslabones de la misma cadena” y dijo que “en lo que va del año han entrado 244.508 cargas consolidadas, de las cuales se han labrado 645 multas, lo que representa un 0,26% que incluso no se han logrado cobrar la totalidad”.“Dentro de esas multas, tenemos leves y severas. Las leves corresponden a esos errores formales y las severas ya corresponden a cuestiones relacionadas a la evasión o intento. Nosotros tenemos la política de aplicar las multas a aquellas que se relacionan con multas severas”, determinó.En la última mesa temática extendida, se planteó el tema de la logística y los caminos misioneros para sacar la producción. El mal estado de la ruta terrada provincial Nº18, en Colonia Delicia, fue uno de los principales planteamientos que hicieron los empresarios, principalmente los que trabajan en esa zona forestal.“Creo yo que debe ser la ruta provincial terrada que más movimiento debe tener, por lo menos, en el norte de la provincia, principalmente forestal, porque las otras producciones han dejado de producir en esta zona debido al mal estado de esta ruta, porque es una cosa permanente”, apuntó Daniel Durán de Amayadap.En respuesta, Sebastián Macías, presidente de Vialidad Provincial dijo que “se puso en marcha un plan de mantenimiento de todos kilómetros de caminos pavimentados, con bacheos y banquinas, mientras que en las rutas terradas, venimos llevando a cabo un trabajo en los más de 1400 kilómetros en toda la provincia”.“Hacemos entoscados, perfilados, cuneteos, y venimos llevando esto con una agenda bastante intensa. Referida a la ruta 18, venimos desde principio de año haciendo tramos porque es una ruta extensa. Esta ruta tiene mucha producción y sabemos que tenemos que dar una respuesta rápida, por eso pusimos dos equipos a trabajar”, apuntó. Y dijo que va a tardar unos 60 días en completarse todo el mantenimiento.