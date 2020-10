Buscan aprobar el proyecto de tenencia responsable de mascotas en Posadas - El Territorio Misiones

Miércoles 7 de octubre de 2020 | 14:00hs.



También pueden dejar su firma acercándose a las veterinarias Itatí, Animalia, Dame la pata, Veterinaria Calini Cucha, entre otras.







Para más información del proyecto ingresar a

Tener una mascota implica asumir la responsabilidad de asegurarles una vida digna y feliz a ese animalito que brinda compañía. Sin embargo, lastimosamente, suelen conocerse noticias de cruentos casos de maltrato animal por parte de quienes deberían ser sus cuidadores.Es por esto que vecinos autoconvocados, amantes de los animales, dieron inicio al proyecto de Tenencia Responsable de Mascotas en Posadas Según explicó Melisa Vera, una de las referente del proyecto “la iniciativa tiene como objetivo brindar a las asociaciones de rescate, rescatistas independientes, proteccionistas o personas que brindan refugio, la posibilidad de contar con una persona jurídica que los ampare” en los casos de maltrato animal a los que ellos no pueden interferir.Según comentó, “la actual ley de maltrato animal cuenta con diferentes limitaciones y en algunos casos no se cumple. Con la actual resolución, los rescatistas no podemos interferir en casos en el que la mascota ya cuenta con un ‘dueño’. Queremos tener más injerencia en estos casos y que se reconozca el trabajo de los rescatistas”, explicó.Para lograr este objetivo, se deberá juntar 22.000 firmas en un lapso de 30 días “pasado ese tiempo, si no se consigue esa cifra, el proyecto se cae” aclaró.Para aquellos que quieran colaborar con el proyecto lo pueden hacer comunicándose a la cuenta de Facebook de Constanza Cabrera, Vera Melisa y Eli Barreto o bien dando click al evento “ Petitorio para Declarar de Interés Social y Municipal al Trabajo de Rescate Animal ”.