Buscan aprobar el alerta sanitaria por casos de dengue

Lunes 9 de marzo de 2020

Reclamo en Caballeriza “En dos cuadras somos ocho vecinos con diagnóstico de dengue. Todos limpiamos nuestras casas, pero al lado tenemos el corralón de Gendarmería que es una mugre impresionante. Hay una laguna, chatarra y pastos altos”, alertó Soledad González, vecina del barrio Caballeriza. En ese contexto, la semana pasada los habitantes de lugar elevaron un reclamo a la comuna para que ejecute la limpieza del citado predio, aunque les contestaron que dicha tarea debería estar a cargo del Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional.

Los vecinos alertaron por el estado de abandono en que se halla el predio, rodeado por pastizales que superan el metro de altura y propician la proliferación de alimañas.

“Nos cansamos de mandar notas al Escuadrón 9 solicitando la limpieza del lugar, pero nunca nos dieron una respuesta favorable”, lamentó González. El corralón está situado en la intersección de las calles Portugal y Roma, espacio donde se almacenan los vehículos y elementos secuestrados por la fuerza federal con jurisdicción en la zona Centro y Alto Uruguay.

La semana pasada ingresó al Concejo Deliberante de Campo Viera un expediente en el que solicitan la aprobación de un alerta sanitaria en el municipio, ante los casos de dengue que se registran en la localidad.Fueron los concejales Patricia Pedrozo y Diego Da Rosa quienes presentaron un proyecto de ordenanza para declarar el marco legal y actuar en consecuencia en un contexto sanitario complejo. Según expusieron los ediles, existirían ocho casos positivos en el municipio - en tanto no mostraron parte epidemiológico-, ante ello solicitan que las acciones se refuercen en todo el ejido municipal.“En el transcurso de estos días y al ir hablando con los vecinos de distintos barrios ellos plantean su preocupación por el dengue, y dado los casos positivos fue entonces que decidimos realizar y elevar para su consideración un proyecto de ordenanza ante el Concejo Deliberante”, sostuvieron los concejales, una vez finalizado la sesión ordinaria.Lo que buscan con la ordenanza es reforzar e intensificar los operativos interinstitucional público y privado de desmalezamiento, descacharrizacion, además de fumigaciones, con una tarea inmediata de concientización a través de medios masivos de comunicación.También expresaron los concejales que, “desde nuestro bloque buscamos que se trabaje todos juntos para un bien común hacia todos los habitantes de campo viera, hasta la fecha no se apruebo aun el proyecto que es de suma urgencia y no podemos seguir esperando a que el dengue se propague más”.El proyecto será tratado en comisión y esta semana se volverá discutir en el recinto del legislativo y se solicitará acompañamiento para sancionar la ordenanza. Oberá, por su parte, ya cuenta con la sanción de alerta sanitaria ante la cantidad de infectados por el Aedes aegypti.