“Buscamos un Poder Judicial cercano a la ciudadanía”

Jueves 19 de diciembre de 2019

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

Rosanna Pía Venchiarutti Sartori Presidente STJ Nacida en la ciudad de Oberá, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori estudió en Córdoba.

Trabajó en la profesión y en 1988 ingresó al Poder Judicial de Misiones donde durante catorce años fue secretaria en Oberá y catorce años jueza por concurso. Fue presidente de la Asociación de Magistrados y miembro activa de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM).

En el año 2016 asumió como ministra ocupando el cargo de directora del Centro de Capacitación y Gestión Judicial del Poder Judicial de la Provincia de Misiones, denominado Doctor Mario Dei Castelli.

Asumió entonces la conducción del sitio institucional del Poder Judicial destinado a la formación de magistrados, funcionarios y agentes, además a la difusión de las actividades e información que interesan al ciudadano sobre acceso a la justicia, marcando la línea de la comunicación institucional como parámetro importante en el sector judicial.

Actualmente ejerce, al mismo tiempo, la presidencia del Consejo de la Magistratura.

La ministra Rosanna Pía Venchiarutti Sartori fue electa ayer por sus pares como presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en reemplazo de Froilán Zarza.La letrada que estará al frente del Alto Cuerpo por el período 2020-2021 inclusive agradeció la confianza depositada en su persona. “Es un honor y una gran responsabilidad poder representar al Poder Judicial de Misiones”, sostuvo.La ministra llevará adelante el cargo al haber sido elegida por sus pares para representar al STJ hasta el año 2021 inclusive, mientras que el orden de subrogación de los ministros será: Cristian Marcelo Benítez, María Laura Niveyro, Roberto Rubén Uset, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas, Cristina Irene Leiva, Liliana Mabel Picazo y Froilán Zarza.“Mi intención es profundizar los cambios que se han realizado en los últimos tiempos, que han sido muchos e importantes, y trabajar para que el Poder Judicial esté cada vez más cerca de la ciudadanía”, señaló seguidamente.Quien asumió como ministra del Superior desde julio de 2016, en diálogo con El Territorio destacó algunos pasos sobre lo que se está trabajando además de detallar que se profundizará la modernización, información y sobre todo atención a la ciudadanía.Es un acuerdo que se hace cada dos años, porque es la vigencia que tiene el mandato. Entre los ministros se elije al próximo presidente y el orden de subrogancia; es decir un reemplazante del presidente en caso de ausencia.En principio, estoy sumamente agradecido por la confianza depositada en mí por mis colegas. Esto es ni más ni menos que representar al Poder Judicial de la provincia Misiones. Esto no quiere decir que sea un trabajo solitario porque es un trabajo mancomunado con el resto de los ministros.El Poder Judicial se vino organizando en los últimos tiempos de una manera que se han dado muchos cambios. Yo que vengo de hace 30 años, recuerdo cuando la justicia aún usaba máquina de escribir, pasamos a la computadora y en esa línea, los cambios que se produjeron fueron muchos y muy importantes. Y el desafío que se impone es profundizar cada vez más esos cambios, viendo básicamente el camino que nos indica la sociedad hoy que implica modernización, tecnología y cercanía con el ciudadano y especial cuidado en la comunicación.Sí, es una tarea que la estamos encarando en forma conjunta y organizando el acceso a la información pública que hace a la transparencia. Esta ley necesita ser reglamentada y en eso estamos trabajando en la reglamentación que saldrá el año que viene con seguridad. Ya la trabajamos en parte hoy. No solamente eso, sino que nosotros debemos apuntar al lenguaje claro y es además, un tema que la venimos trabajando desde hace mucho tiempo desde el Centro de Capacitación y pensando en cuanto a que sea la comunicación sencilla, clara y llegar a la comunidad. Hemos hecho taller para trabajar con el periodismo, tanto en Posadas como Oberá.Básicamente buscamos un Poder Judicial moderno, cerca de la ciudadanía, lo más sencillo posible. Sabemos que la gente no va a los juzgados porque tiene ganas, sino porque tiene problemas y eso representa un trabajo mancomunado que nos estuvimos abocando y lo vamos a seguir dando una batalla incansable. El Poder Judicial tiene siempre necesidades y va cambiando como la sociedad. Pero, nuestra principal tarea es impartir justicia, para lo que fuimos designados.